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Moyen-Orient Macron: le cessez-le-feu doit inclure le Liban pour être «crédible»

ATS

8.4.2026 - 23:36

Le président français, Emmanuel Macron, a insisté mercredi auprès de ses homologues américain, Donald Trump, et iranien, Massoud Pezeshkian, sur la nécessité d'étendre au Liban le cessez-le-feu conclu avec l'Iran, «condition nécessaire» selon lui pour qu'il soit «crédible et durable».

Emmanuel Macron est le premier dirigeant occidental à avoir échangé avec le président iranien depuis l'annonce du cessez-le-feu dans la nuit de mardi à mercredi.
Emmanuel Macron est le premier dirigeant occidental à avoir échangé avec le président iranien depuis l'annonce du cessez-le-feu dans la nuit de mardi à mercredi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.04.2026, 23:36

08.04.2026, 23:37

«J'ai exprimé mon espoir que le cessez-le-feu soit pleinement respecté par chacun des belligérants, sur tous les terrains d'affrontement, y compris au Liban. C'est une condition nécessaire pour que ce cessez-le-feu soit crédible et durable», a-t-il dit sur la plateforme X, alors que les frappes israéliennes sur le Liban ont fait mercredi 182 morts et 890 blessés, selon un bilan toujours provisoire du ministère de la Santé du pays diffusé dans la soirée.

Emmanuel Macron est le premier dirigeant occidental à avoir échangé avec le président iranien depuis l'annonce du cessez-le-feu dans la nuit de mardi à mercredi. C'était aussi leur quatrième entretien téléphonique depuis le début du conflit en Iran le 28 février.

Ce cessez-le-feu «doit ouvrir la voie à une négociation d'ensemble permettant d'assurer la sécurité de tous au Moyen-Orient», a ajouté le président français, à l'unisson de nombreux dirigeants.

«Tout accord devra apporter des réponses aux inquiétudes que suscitent les programmes nucléaire et balistique de l'Iran mais aussi sa politique régionale et ses mesures d'entrave à la navigation dans le détroit d'Ormuz», a-t-il détaillé.

La France «prendra toute sa part, en liaison étroite avec ses partenaires au Moyen-Orient» à l'établissement d'une «paix robuste et durable», a-t-il encore assuré.

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08.04.2026

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