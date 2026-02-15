  1. Clients Privés
Politique française Macron dénonce des «expressions antisémites» à l'extrême gauche

Basile Mermoud

15.2.2026

Emmanuel Macron a dénoncé l'émergence d'«expressions antisémites» qui «doivent être combattues» dans le parti La France Insoumise (LFI), qu'il a rangé à l'extrême-gauche sur l'échiquier politique français, dans une interview avec une radio de la communauté juive publiée dimanche.

Le président français a réagi aux récents propos du chef du parti Les Républicains (droite) Bruno Retailleau fustigeant de supposées «dérives de l'Etat de droit» (archives).
KEYSTONE
KEYSTONE

Agence France-Presse

15.02.2026, 09:14

15.02.2026, 09:21

«Je crois qu'il n'y a pas tellement de mystère pour dire qu'ils sont à l'extrême gauche», a déclaré le chef de l'Etat à Radio J. La France Insoumise conteste cette classification décidée récemment par le ministère de l'Intérieur dans l'optique des prochaines élections municipales.

«Je constate que dans les positions qu'ils prennent, en particulier sur l'antisémitisme, ils contreviennent à des principes fondamentaux de la République», a-t-il poursuivi.

Antisémitisme. Emmanuel Macron réclame des mesures fortes pour les élus

AntisémitismeEmmanuel Macron réclame des mesures fortes pour les élus

Il y a «clairement des expressions antisémites qui émergent» dans cette formation, a dit le chef de l'Etat, tout en jetant aussi une pierre dans le jardin du Rassemblement national (extrême droite), où des parlementaires «de la même manière, ont des expressions, défendent des idées» contraires aux principes républicains.

Vendredi, à l'occasion de son hommage à Ilan Halimi, jeune juif séquestré et torturé à mort en 2006, Emmanuel Macron a dénoncé «l'hydre antisémite» qui s'immisce «dans chaque interstice» de la société.

Et il s'est engagé à ce que son gouvernement présente une loi prévoyant une «peine d'inéligibilité obligatoire» pour les élus coupables «d'actes et propos antisémites, racistes et discriminatoires».

«Bonjour!». Starmer s'amuse des lunettes de Macron, qui lui répond

«Bonjour!»Starmer s'amuse des lunettes de Macron, qui lui répond

Le président français a réagi par ailleurs aux récents propos du chef du parti Les Républicains (droite) Bruno Retailleau fustigeant de supposées «dérives de l'Etat de droit».

«Il faut parfois changer des règles, donc l'état du droit, mais il faut faire très attention à l'État de droit parce qu'il nous garantit la possibilité de vivre libre et ensemble», a rappelé M. Macron.

Il a jugé que pour régler les défis auxquels est confrontée la France «il ne faut pas (...) mettre en l'air notre Constitution ou donner le sentiment aux Français que leurs problèmes viendraient de là».

