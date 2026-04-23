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«C’était une affaire de passion» «Je n'ai pas fait de politique avant et je n'en ferai pas après» : Macron promet de partir en 2027

ATS

23.4.2026 - 19:27

Le président français Emmanuel Macron a assuré jeudi qu'il ne ferait «plus de politique» lorsqu'il quittera l'Elysée en 2027. Il aura passé dix ans à la tête de la France.

Emmanuel Macron a dit qu'il quitterait l'arène politique l'année prochaine, à la fin de ses deux mandats présidentiels.
Emmanuel Macron a dit qu'il quitterait l'arène politique l'année prochaine, à la fin de ses deux mandats présidentiels.
ATS

Keystone-SDA

23.04.2026, 19:27

23.04.2026, 19:49

«Je n'ai pas fait de politique avant et je n'en ferai pas après», a-t-il lancé lors d'un échange avec des élèves à l'école franco-chypriote de Nicosie, la capitale de Chypre où il effectuait une visite officielle avant un sommet européen informel.

Il a aussi concédé que le «plus dur» dans la dernière ligne droite de son double quinquennat, c'était de défendre son bilan tout en ayant «l'énergie» de «reprendre» ce qui n'a pas été «bien réussi».

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«Ce qui est le plus dur après neuf ans, c'est qu'il faut garder ce que tu as bien fait et essayer d'aller plus loin, mais il faut parfois reprendre des choses que tu as mal faites», a-t-il relevé.

Emmanuel Macron répondait à la question d'un élève qui lui demandait quand il avait «voulu être président» et si cela «l'intéressait encore de progresser pour la France».

«J'ai toujours aimé mon pays et je me suis toujours intéressé à la vie de mon pays mais ça, cela ne fait pas de toi un président», a commenté le chef de l'Etat.

«Une affaire de passion»

«J'avais envie que mes idées puissent se réaliser (...). Je me suis dit: «on peut changer les choses plus fort plus vite» et donc j'ai lancé un mouvement politique et puis je suis allé à la présidence», a-t-il encore dit.

«Mais c'était, c'est toujours pour faire des choses que je crois pas simplement utiles. C'est me battre pour que mon pays et notre Europe avancent et puis défendre des valeurs auxquelles je crois, donc c'est une affaire de passion», a encore expliqué le président français.

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Les mandats d'Emmanuel Macron ont été marqués par la crise du mouvement des Gilets jaunes, déclenché fin 2018 et lié à des revendications sur le pouvoir d'achat; à des mesures de soutien massives face à la pandémie pour préserver l'économie et l'emploi; et à l'adoption de la réforme des retraites, qui a relevé l'âge légal en France à 64 ans et a suscité une forte contestation sociale.

La dissolution de l'Assemblée nationale par M. Macron en 2024 a ouvert une période de forte instabilité politique. Depuis, l'Assemblée est sans majorité, divisée en trois blocs, le camp présidentiel allié à la droite, les partis de gauche et écologiste, et l'extrême droite.

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