Emmanuel Macron «prend acte» de la chute du gouvernement de François Bayrou, renversé par l'Assemblée nationale, et «nommera un nouveau Premier ministre dans les tout prochains jours», a annoncé lundi soir l'Elysée dans un communiqué.

ats

Keystone-SDA ATS

«Le président de la République prend acte du résultat du vote des députés aux termes de l'article 49-1 de la Constitution. Il recevra demain le Premier ministre François Bayrou pour accepter la démission de son gouvernement», a affirmé la présidence, sans autre précision.