Marseille Macron promet de mener la «guerre» aux narcotrafiquants

ATS

16.12.2025 - 19:51

Traque des têtes de réseaux, augmentation de l'amende forfaitaire pour les consommateurs de drogues, hommage à la famille Kessaci: Emmanuel Macron a martelé mardi à Marseille sa détermination à mener la «guerre» contre le narcotrafic.

Il a affiché sa volonté d'aller «chercher dans les pays où sont les têtes de réseau de la coopération, pour pouvoir saisir leurs biens, pour pouvoir arrêter les têtes de réseau, nous les restituer» (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.12.2025, 19:51

Le déplacement présidentiel a débuté par un geste symbolique fort, avec un temps de recueillement sur la tombe de Mehdi Kessaci, assassiné le 13 novembre à l'âge de 20 ans, sans doute pour intimider son frère Amine, militant engagé contre l'emprise des réseaux de trafic de drogue.

Un assassinat qui a sidéré la ville, pourtant coutumière des violences liées au trafic de stupéfiants. Même si le nombre de personnes tuées est en baisse depuis deux ans, 17 cette année dans le département, contre 24 l'an dernier et 50 en 2023.

Mehdi Kessaci «a été attaqué parce qu'on attaquait» les trafiquants, a estimé M. Macron devant un groupe de policiers lors de l'inauguration d'un commissariat dans les quartiers Nord de Marseille, en présence d'Amine Kessaci, 22 ans, et de sa mère.

«C'est une famille courageuse qui se bat, comme beaucoup de Marseillaises et de Marseillais. On ne doit rien lâcher, parce que ce qu'ils (les trafiquants) cherchent à faire, c'est à intimider», a ajouté le président.

Balle perdue

M. Macron a également rencontré la mère de Socayna, une jeune étudiante tuée par une balle perdue alors qu'elle étudiait dans sa chambre en 2023, un drame qui avait déjà secoué la deuxième ville de France.

Dans la matinée, lors d'un «face aux lecteurs» du quotidien régional La Provence, le président a promis de mener une «guerre aux réseaux qui tuent des jeunes innocents», assurant qu'il «n'y a(vait) aucune chance qu'ils (les réseaux) gagnent».

Il a affiché sa volonté d'aller «chercher dans les pays où sont les têtes de réseau de la coopération, pour pouvoir saisir leurs biens, pour pouvoir arrêter les têtes de réseau, nous les restituer».

Concernant les consommateurs, dont il fustige régulièrement la responsabilité, il a annoncé un passage à 500 euros, contre 200, de l'amende forfaitaire délictuelle. «J'en ai ras-le-bol d'avoir des jeunes qu'on pleure et dans des quartiers d'avoir d'autres gens qui considèrent que c'est festif d'aller acheter de la drogue».

Plus de moyens

Pour le maire divers gauche de Marseille, Benoit Payan, cette mesure «ne mettra pas fin au trafic». «Mes ennemis, c'est ceux qui ont du sang sur les mains, c'est les narcotrafiquants. Mais évidemment que les consommateurs doivent se poser la question de ce qu'ils font».

M. Payan a surtout réclamé plus de moyens pour la réinstallation de services publics dans les quartiers paupérisés et gangrénés par les trafics.

Amine Kessaci avait de son côté souhaité la création d'une «convention citoyenne de la lutte contre le narcotrafic pour justement créer un espace de parole et donner la parole» aux habitants.

Continuer le travail

Il a également défendu le bilan du plan «Marseille en grand» – «qui n'a pas d'équivalent» – lancé en grande pompe en 2021 pour aider la cité phocéenne à rattraper ses retards, avec cinq milliards d'engagements de l'Etat à la clé.

La Cour des comptes avait dénoncé en octobre 2024 un suivi «indigent» et un «défaut de cohérence» de cette initiative, destinée à rénover les écoles insalubres, développer les transports en commun, réduire la fracture géographique et sociale entre quartiers nord et sud et renforcer les effectifs de police.

Alors que l'Elysée a mis en ligne juste avant la visite un site permettant de suivre la progression des différents projets, M. Macron a souligné qu'il allait «sur le terrain, voir les réalisations et ce qu'il reste à faire pour 'Marseille en grand'. Et je continuerai, moi, de rendre compte et de continuer le travail».

Les deux-tiers des crédits sont désormais engagés, assure l'Elysée, citant la livraison de 15 écoles, des projets en cours sur 86 autres ou l'arrivée de 350 policiers supplémentaires dans les Bouches-du-Rhône.

Le chef de l'Etat a conclu sa visite en visitant le chantier d'extension de la gare Saint-Charles, un investissement de 3,6 milliards d'euros avec gare souterraine.

