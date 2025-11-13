  1. Clients Privés
13 Novembre Macron promet de tout faire pour empêcher toute nouvelle attaque

ATS

13.11.2025 - 20:12

Emmanuel Macron a affirmé jeudi soir que la Nation se portait «garante» que «tout sera fait pour empêcher toute nouvelle attaque». Une promesse faite dix ans après les attentats du 13-Novembre, les plus meurtriers jamais commis en France.

Le président de la Répubique a annoncé que les policiers qui étaient intervenus dans la salle de spectacle du Bataclan seraient «élevés dans la Légion d'honneur».
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.11.2025, 20:12

Le «jihadisme projeté» des «terroristes» souvent passés par la Syrie qui ont perpétré les attaques en 2015, «nous avons tout fait pour l'endiguer, le juguler», a dit le chef de l'Etat lors d'une cérémonie solennelle au jardin mémoriel inauguré au coeur de Paris.

«Mais il renaît, sous une autre forme, intérieure, insidieuse, moins détectable, moins prévisible», a-t-il mis en garde, au terme d'une journée d'hommages et de recueillement sur chacun des sites touchés par les attaques qui ont fait en tout 132 morts, dans la capitale et à Saint-Denis.

«Personne ne peut garantir malheureusement la fin des attentats, mais nous pouvons garantir que pour ceux qui prendront les armes contre la France, la réponse sera intraitable», a martelé le président. Dans son discours, il a longuement décrit la douleur «insensée, injuste, insupportable» des victimes et des familles des disparus.

France. 13-Novembre: dix ans après les attentats, l'hommage d'une Nation

France13-Novembre: dix ans après les attentats, l'hommage d'une Nation

«Rien de normal dans cette douleur larvée, lancinante, ressurgie chaque fois qu'un autre attentat frappait notre sol, des enfants, des adultes, des forces de l'ordre, des professeurs, de Nice à Strasbourg, victimes à nouveau du terrorisme. Et nous pensons à tous ce soir, le coeur serré», a-t-il dit.

«Quand les terroristes veulent frapper la démocratie et la liberté, c'est la France et Paris d'abord qu'ils prennent pour cible», a-t-il ajouté. Mais, a-t-il martelé en s'adressant à ceux qui étaient aux responsabilités en 2015, François Hollande, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, «la République a tenu» et ces hommes et femmes ont été «unis, inébranlables».

«Nous sommes unis»

«Dans cette décennie écoulée, la Nation s'est fortifiée», a assuré Emmanuel Macron, égrénant les mesures antiterroristes prises depuis dix ans. «Ils voulaient diviser, et nous sommes unis. Ils voulaient effacer, ils nous ont rappelé que nos combats étaient universels», a-t-il encore lancé.

«Année noire». Vive émotion : la France se souvient des attentats du 13 Novembre 2015

«Année noire»Vive émotion : la France se souvient des attentats du 13 Novembre 2015

Le président de la Répubique a annoncé que les policiers qui étaient intervenus dans la salle de spectacle du Bataclan, «dans les colonnes Alpha et Bravo, pour neutraliser les assaillants», seraient «élevés dans la Légion d'honneur en témoignage de la reconnaissance particulière de la nation».

Le chef de l'Etat a ensuite observé une minute de silence en tenant la maire de Paris Anne Hidalgo par la main, ainsi que les présidents des associations de victimes du 13-Novembre.

Archives sur les attentats du 13 novembre 2015

13 novembre : dix ans après les attentats, ils se confient

13 novembre : dix ans après les attentats, ils se confient

Dix ans après les attentats les plus meurtriers jamais commis en France, avec 130 personnes ont été tuées en quelques heures, victimes et proches de victimes se confient, sur leur vie aujourd'hui, et sur la peur de l'oubli.

11.11.2025

