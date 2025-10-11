Le président français Emmanuel Macron se rendra lundi en Egypte pour marquer son «soutien à la mise en œuvre de l'accord présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza» entre Israël et le Hamas, a annoncé samedi l'Élysée.

Il n’a pas précisé s’il s’entretiendrait avec son homologue américain Donald Trump, également attendu en Égypte (archive). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Emmanuel Macron échangera à cette occasion «avec ses partenaires sur les prochaines étapes de mise en œuvre du plan de paix», a expliqué la présidence française.