Guerre à Gaza Macron se rendra lundi en Égypte pour soutenir la «mise en œuvre» de l’accord

Basile Mermoud

11.10.2025

Le président français Emmanuel Macron se rendra lundi en Egypte pour marquer son «soutien à la mise en œuvre de l'accord présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza» entre Israël et le Hamas, a annoncé samedi l'Élysée.

Il n'a pas précisé s'il s'entretiendrait avec son homologue américain Donald Trump, également attendu en Égypte (archive).
Il n’a pas précisé s’il s’entretiendrait avec son homologue américain Donald Trump, également attendu en Égypte (archive).
KEYSTONE

Agence France-Presse

11.10.2025, 17:30

11.10.2025, 17:31

Emmanuel Macron échangera à cette occasion «avec ses partenaires sur les prochaines étapes de mise en œuvre du plan de paix», a expliqué la présidence française.

