  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gouvernement Lecornu Macron sermonne : «Le devoir de tous c'est d'oeuvrer à la stabilité»

Basile Mermoud

13.10.2025

Emmanuel Macron a appelé lundi les forces politiques à «oeuvrer à la stabilité» et non à «faire des paris sur l'instabilité», au lendemain de la nomination du nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu, déjà menacé de censure par LFI et le RN.

Emmanuel Macron :

Emmanuel Macron : "Le devoir de tous, c'est d'œuvrer à la stabilité."

Voici le discours que le président français Emmanuel Macron tiens au lendemain de la nomination du nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu, déjà menacé de censure par LFI et le RN, lors d'un point presse à son arrivée en Egypte.

13.10.2025

Agence France-Presse

13.10.2025, 11:25

13.10.2025, 13:39

«Je trouve que beaucoup de ceux qui ont nourri la division, les spéculations, n'ont pas été au niveau du moment où vit la France et de ce qu'attendent les Françaises et les Français», a insisté le chef de l'Etat à son arrivée en Egypte où il assiste à un «sommet pour la paix» à Gaza.

France. Gouvernement Lecornu II : entre vétérans de la politique et techniciens de l’ombre

FranceGouvernement Lecornu II : entre vétérans de la politique et techniciens de l’ombre

«Les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seules responsables de ce désordre», a-t-il martelé. Le gouvernement de Sébastien Lecornu, nommé dimanche soir, est déjà la cible d'une motion de censure initiée par La France insoumise et déposée lundi matin. Le Rassemblement national a également annoncé en avoir déposé une de son côté.

Tout le monde doit «se ressaisir»

M. Lecornu, reconduit vendredi, avait été contraint à la démission il y a une semaine, en voyant sa coalition gouvernementale voler en éclats avec la fronde des Républicains (LR).

Crise politique en France. Lecornu a nommé son gouvernement, le LR se fâche, la censure menace

Crise politique en FranceLecornu a nommé son gouvernement, le LR se fâche, la censure menace

Face à ce chaos politique, M. Macron a demandé «à tout le monde de se ressaisir, de travailler avec exigence, respect». Et, interrogé sur une possible dissolution en cas de nouvelle chute du gouvernement, il a assuré ne «faire aucun pari». «Je souhaite que le pays puisse avancer dans l'apaisement, la stabilité, l'exigence et le service des Français», a encore déclaré le président.

Les plus lus

La voix du gouvernement Lecornu face à une délicate équation personnelle !
«C'est rarissime...» - Un célèbre pilote français met aux enchères une de ses Ferrari
Valais : 28 victimes de traite d’êtres humains identifiées
Le Hamas a remis au CICR les treize derniers otages israéliens vivants
Cet Autrichien bouleverse le marché suisse de la téléphonie mobile
Genève-Servette s’offre l'un des meilleurs techniciens de la planète