Emmanuel Macron a annoncé mardi qu'il organiserait mercredi une nouvelle réunion «avec plusieurs Etats européens et non européens» sur l'Ukraine, après celle de lundi qui avait réuni un petit nombre de pays-clés et les dirigeants de l'Union européenne et de l'Otan.

Emmanuel Macron mise sur l’ambiguïté stratégique de Donald Trump pour faire pression sur Vladimir Poutine. ats

Donald Trump «peut réamorcer un dialogue utile» avec le président russe Vladimir Poutine, a par ailleurs estimé le chef de l'Etat français dans un entretien à plusieurs quotidiens de la presse régionale.

«Il recrée de l'ambiguïté stratégique pour le président Poutine» en employant «des mots très fermes» et en créant «de l'incertitude» qui «peut aider à faire pression», a-t-il ajouté, assurant être lui-même prêt à parler à son homologue russe «au moment où ce sera opportun dans le cycle des négociations à venir».