Le «plan» de Macron «Tout doit être fait pour empêcher que le Liban soit à nouveau entraîné dans la guerre»

ATS

5.3.2026 - 20:09

Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi discuter d'un «plan» avec les différentes parties prenantes afin «d'empêcher» que le Liban ne soit «à nouveau entraîné dans la guerre» ainsi que «l'envoi immédiat» d'une aide humanitaire pour les réfugiés fuyant le sud du pays.

Emmanuel Macron s'est dit «préoccupé par le déplacement des dizaines de milliers de civils libanais qui fuient actuellement le sud».
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.03.2026, 20:09

«Pour le Liban, nous devons agir. Tout doit être fait pour empêcher que ce pays proche de la France soit à nouveau entraîné dans la guerre», a-t-il dit sur X, répondant à un appel en ce sens du président libanais Joseph Aoun.

Après des échanges mercredi avec Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Emmanuel Macron a indiqué s'être de nouveau entretenu avec les autorités libanaises «afin d'établir un plan en vue de mettre un terme aux opérations militaires que le Hezbollah et Israël mènent actuellement de part et d'autre de la frontière».

Le président libanais a demandé à son homologue français d'intervenir auprès d'Israël afin d'empêcher le bombardement de la banlieue sud de Beyrouth, après un ordre d'évacuation appelant les populations à quitter la zone. Il lui a aussi demandé d'apporter son aide «pour parvenir à un cessez-le-feu dans les plus brefs délais».

«Les autorités libanaises ont pris auprès de moi l'engagement de prendre le contrôle des positions tenues par le Hezbollah et d'assumer pleinement la sécurité sur l'ensemble du territoire national», a relevé Emmanuel Macron.

Soutien français

A cette fin, la France va «renforcer sa coopération avec les Forces armées libanaises et mettre à leur disposition des véhicules de transport blindés ainsi qu'un soutien opérationnel et logistique», a-t-il ajouté, sans plus de précisions, à l'issue d'une rencontre entre le chef d'état-major des armées françaises, le général Fabien Mandon, et le président Aoun.

«Préoccupé par le déplacement des dizaines de milliers de civils libanais qui fuient actuellement le sud», Emmanuel Macron a aussi annoncé «l'envoi immédiat d'une aide humanitaire» à leur intention. «Plusieurs tonnes de médicaments sont en cours d'acheminement, ainsi que des solutions d'abri et d'aide», a-t-il précisé.

Le président français a réitéré que «le Hezbollah doit immédiatement cesser les tirs vers Israël» et «Israël renoncer à toute intervention terrestre ou d'envergure sur le territoire libanais».

«Dans ce moment de grand danger, je demande au premier ministre israélien de ne pas étendre la guerre au Liban», a-t-il insisté. «Je demande aux responsables iraniens de ne pas impliquer davantage le Liban dans une guerre qui n'est pas la sienne», a-t-il ajouté.

