Le colonel Michaël Randrianirina doit être investi vendredi «président de la refondation» de cette île de l'océan Indien. Cette investiture intervient seulement trois jours après la prise de pouvoir de son unité militaire à Madagascar.

Le colonel Michael Randrianirina, commandant de l'unité militaire CAPSAT, lors d'une interview avec l'Associated Press à Antananarivo, Madagascar, mercredi 15 octobre 2025. (Archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le président renversé Andry Rajoelina ayant quitté le pays, le nouvel homme fort de Madagascar, qui réfute le terme de coup d'Etat, s'évertue à entourer sa prise de pouvoir de légalité.

En deux ans, ce militaire de 51 ans est passé d'une arrestation pour soupçon de tentative de coup d'Etat à une investiture imminente au poste suprême sans passer par les urnes.

Hommes politiques, représentants du collectif Gen Z à l'initiative des manifestations ayant gagné le pays, influenceurs malgaches et délégations étrangères, dont celles des Etats-Unis, de l'Union européenne et de la France, représentée par son ambassadeur, ont rejoint vendredi matin le lieu de l'investiture, a constaté un journaliste de l'AFP.

L'audience, dans un «esprit de sobriété», doit se tenir à la Haute cour constitutionnelle, qui n'a pris que quelques heures mardi pour l'inviter à «exercer les fonctions de chef de l'Etat» après un vote de destitution visant Andry Rajoelina à l'Assemblée nationale, dissoute auparavant par le président déchu.

Ce commandant du Capsat, unité qui avait déjà joué un rôle majeur dans le coup d'Etat de 2009 ayant porté Andry Rajoelina une première fois au pouvoir, doit prêter serment dans les murs de brique rouge du palais d'Etat d'Ambohidahy, à l'architecture Art nouveau française. La cérémonie devait débuter à 10h00 (09h00 en Suisse) et durer deux heures.