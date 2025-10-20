Le nouveau chef de l'Etat malgache, le colonel Michael Randrianirina, a nommé lundi un Premier ministre civil. Une décision qui fait suite au coup d'Etat militaire de la semaine dernière qui a contraint l'ancien président Andry Rajoelina à fuir le pays.

Le colonel Randrianirina est aujourd'hui le président du pays (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le colonel Randrianirina, qui a annoncé mardi que l'armée avait pris le pouvoir après la destitution de M. Rajoelina pour abandon de poste à la suite de plusieurs semaines de manifestations, a prêté serment vendredi en tant que président.

Il a promis des changements radicaux et de nouvelles élections dans ce pays où la colère suscitée par les coupures d'électricité chroniques a déclenché le mois dernier des manifestations qui ont dégénéré en un puissant mouvement antigouvernemental.

Après avoir consulté l'Assemblée nationale, le colonel Randrianirina a choisi lundi Herintsalama Rajaonarivelo, personnalité du secteur privé et ancien président de la banque malgache BNI, comme nouveau Premier ministre.

Relations

«Il a les compétences, les expériences mais aussi les relations qu'il entretient avec les organisations internationales des autres pays qui collaboreront avec Madagascar», a dit le colonel Randrianirina.

«Nous avons scrupuleusement suivi la Constitution, notamment l'article 54, selon lequel les députés, avec nous, proposent le Premier ministre», a-t-il ajouté. Le nouveau président a promis un gouvernement civil et une collaboration avec «toutes les forces vives de la nation».

Le colonel Randrianirina dirigeait l'unité militaire CAPSAT qui s'est mutinée le 11 octobre, condamnant les violences commises par les forces de sécurité de l'ex-président Rajoelina contre les manifestants antigouvernementaux et rejoignant les manifestations dans la capitale. Cet événement a marqué un tournant dans le soulèvement qui durait depuis plusieurs semaines, conduisant M. Rajoelina à fuir le pays.