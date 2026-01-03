  1. Clients Privés
Maduro capturé Madrid se propose comme médiateur au Venezuela

ATS

3.1.2026 - 12:32

Le gouvernement espagnol a proposé samedi de jouer les intermédiaires dans la crise entre le Venezuela et les Etats-Unis, après les attaques aériennes américaines et l'annonce par le président Donald Trump de la «capture» de son homologue vénézuélien Nicolas Maduro.

Nicolás Maduro est inculpé par la justice américaine de trafic de drogue (archives).
Nicolás Maduro est inculpé par la justice américaine de trafic de drogue (archives).
sda

Keystone-SDA

03.01.2026, 12:32

«L'Espagne appelle à la désescalade et à la modération et à agir toujours dans le respect du droit international», a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, se disant «à cet égard (...) disposé à offrir ses bons offices pour parvenir à une solution pacifique et négociée à la crise actuelle».

L'Espagne n'avait pas reconnu les résultats des élections du 28 juillet 2024, officiellement remportées par Nicolas Maduro, mais contestées par l'opposition, dont le candidat Edmundo Gonzalez Urrutia avait fui le Venezuela pour Madrid après le scrutin.

L'Espagne «a accueilli, et continuera d'accueillir, des dizaines de milliers de Vénézuéliens contraints de quitter leur pays pour des raisons politiques, et (...) est disposée à aider à la recherche d'une solution démocratique, négociée et pacifique pour le pays», poursuit le ministère.

