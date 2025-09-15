  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Caractère militaire» Le Venezuela accuse les Etats-Unis de préparer une «agression»

ATS

15.9.2025 - 20:27

Les Etats-Unis préparent une «agression» à «caractère militaire» contre le Venezuela qui exercera son «droit légitime à se défendre», a déclaré lundi le président vénézuélien, Nicolas Maduro, lors d'une conférence de presse.

Washington accuse Nicolas Maduro de diriger un réseau de narcotrafic (archives).
Washington accuse Nicolas Maduro de diriger un réseau de narcotrafic (archives).
ats

Keystone-SDA

15.09.2025, 20:27

Il y a «une agression en cours à caractère militaire et le Venezuela est habilité par les lois internationales à y répondre» et exercera son «droit légitime à se défendre», a indiqué le chef de l'Etat, estimant «rompues» les relations entre les deux pays.

Nicolas Maduro a également accusé le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, fervent détracteur du président vénézuélien dont les Etats-Unis ne reconnaissent pas la réélection, d'être un «seigneur de la mort et de la guerre».

L'administration du président américain Donald Trump a déployé des forces militaires dans les Caraïbes au nom de la lutte contre les cartels de la drogue, provoquant de vives tensions avec le Venezuela que M. Maduro juge être une «menace» contre son pays.

La semaine dernière, Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis avaient frappé un «bateau transportant de la drogue», tuant 11 «narcoterroristes». Il les a présentés comme des membres du Tren de Aragua, cartel vénézuélien implanté dans plusieurs pays et classé comme organisation «terroriste» par le président américain.

Et samedi, le Venezuela a dénoncé l'arraisonnement pendant huit heures d'un bateau de pêche vénézuélien par un navire américain dans ses eaux territoriales.

Washington accuse Nicolas Maduro de diriger un réseau de narcotrafic et a récemment augmenté la prime pour sa capture à 50 millions de dollars.

Les plus lus

L'Italien Matteo Franzoso est décédé après une chute à l'entraînement
Une Suissesse arrêtée à Manille avec six kilos de méthamphétamine
Downing Street dénonce le «langage incendiaire» de Musk
Le National devrait rejeter l'initiative du Centre
Quid de ce temps historique ? «Je savais que 12’’20 était possible»