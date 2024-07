Le président vénézuélien sortant Nicolás Maduro, donné perdant par les sondages, a été réélu dimanche pour un troisième mandat avec 51,2% des suffrages, selon le conseil national électoral. Washington a fait part de ses «sérieux doutes» sur la validité des résultats.

Le candidat de l'opposition Edmundo Gonzalez Urrutia est donné gagnant de la présidentielle vénézuélienne avec de 50 à 70% des voix par les sondages. Photo: ATS Pendant la campagne, Nicolás Maduro a évoqué un possible "bain de sang dans une guerre civile fratricide provoquée par les fascistes" (archives).. Photo: ATS

ATS

M. Maduro, héritier d'Hugo Chávez (1999-2013), a obtenu 5,15 millions de voix, devant le candidat de l'opposition Edmundo Gonzalez Urrutia, qui en a récolté un peu moins de 4,5 millions (44,2%), selon les chiffres officiels annoncés par le président du CNE, après le dépouillement de 80% des bulletins de vote. Le résultat est «irréversible», a-t-il ajouté. Le taux de participation atteint 59%.

Les Etats-Unis ont immédiatement appelé à un décompte «juste et transparent» après l'élection présidentielle au Venezuela. «Maintenant que le vote est terminé, il est d'une importance vitale que chaque voix soit comptée de manière juste et transparente», a déclaré le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken dans un communiqué.

«Nous demandons aux autorités électorales de publier le décompte détaillé des votes afin de garantir la transparence et la responsabilité», a-t-il ajouté.

M. Blinken a félicité dans son communiqué le peuple vénézuélien d'avoir participé à l'élection «en dépit de défis importants et de profondes inquiétudes quant au processus». «Nous saluons leur courage et leur engagement en faveur des principes démocratiques face à la répression et à l'adversité», a-t-il déclaré.

cc