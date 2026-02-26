«Main dans la main»- Opération séduction pour le duo Le Pen–Bardella

Travailler «ensemble», être «main dans la main»: Jordan Bardella et Marine Le Pen ont martelé jeudi un message d'unité lors de leur déambulation commune au Salon de l'agriculture, l'un ou l'autre étant appelé à porter les couleurs du Rassemblement national pour la présidentielle de 2027.

Agence France-Presse Barman Nicolas

«Nous avons toujours fait bloc et je crois que personne n'en doute. Nous travaillons ensemble, main dans la main», a affirmé devant des journalistes Jordan Bardella, président du parti d'extrême droite, Mme Le Pen se tenant à ses côtés.

«Nous faisons campagne ensemble et nous continuerons à faire campagne ensemble. Je me prépare à devenir chef du gouvernement et Marine se prépare à devenir présidente de la République», a-t-il ensuite insisté.

«C'est un bel homme, il n'y a pas à tergiverser»

Mais le sort de Marine Le Pen, présidente des députés RN et déjà triple candidate présidentielle, est suspendu à la décision de la cour d'appel de Paris, attendue le 7 juillet, dans le dossier des assistants des eurodéputés RN.

Elle avait été condamnée en première instance notamment à deux ans de port de bracelet électronique et cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, ce qui lui barrerait la route vers l'Elysée.

Marine Le Pen a aussi exclu mercredi de faire campagne si elle était condamnée à porter un bracelet électronique, tout comme de jouer un «rôle de tutelle» sur Jordan Bardella s'il reprenait son flambeau.

Le duo a attiré les curieux, avides de selfies, lors de leur passage au Salon jeudi. «Jordan je t'aime», a crié un jeune, tandis qu'une femme estimait que «c'est un bel homme, il n'y a pas à tergiverser».

«La République, c'est nous»

Mme Le Pen a affirmé qu'ils étaient venus apporter «une double dose d'espoir» à l'agriculture française, que M. Bardella a promis de défendre lors des prochains scrutins, y compris aux municipales.

Questionné sur les «brebis galeuses», des candidats RN accusés d'avoir tenu des propos racistes ou antisémites, il a assuré avoir été «extrêmement prudent» au moment des investitures.

Si quelqu'un sort de la ligne, «eh bien nous le mettons à la porte» ce qui n'est «pas le cas dans les autres mouvements», a affirmé M. Bardella, allusion à peine voilée aux attaques visant La France insoumise depuis la mort du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque à Lyon.

Il a réitéré ses appels à un «front commun» contre LFI, qui «s'est placée hors de la République». «La République, c'est nous», a encore assuré M. Bardella, qui veut faire de son parti un «bouclier» face à la supposée «stratégie du désordre permanent» de LFI.