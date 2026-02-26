«Main dans la main»- Opération séduction pour le duo Le Pen–Bardella

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«La République, c'est nous» «Main dans la main»- Opération séduction pour le duo Le Pen–Bardella

Barman Nicolas

26.2.2026

Travailler «ensemble», être «main dans la main»: Jordan Bardella et Marine Le Pen ont martelé jeudi un message d'unité lors de leur déambulation commune au Salon de l'agriculture, l'un ou l'autre étant appelé à porter les couleurs du Rassemblement national pour la présidentielle de 2027.

«Nous faisons campagne ensemble et nous continuerons à faire campagne ensemble. Je me prépare à devenir chef du gouvernement et Marine se prépare à devenir présidente de la République», a déclaré Bardella.
«Nous faisons campagne ensemble et nous continuerons à faire campagne ensemble. Je me prépare à devenir chef du gouvernement et Marine se prépare à devenir présidente de la République», a déclaré Bardella.
AFP

Agence France-Presse

26.02.2026, 13:15

26.02.2026, 13:45

«Nous avons toujours fait bloc et je crois que personne n'en doute. Nous travaillons ensemble, main dans la main», a affirmé devant des journalistes Jordan Bardella, président du parti d'extrême droite, Mme Le Pen se tenant à ses côtés.

«Nous faisons campagne ensemble et nous continuerons à faire campagne ensemble. Je me prépare à devenir chef du gouvernement et Marine se prépare à devenir présidente de la République», a-t-il ensuite insisté.

«C'est un bel homme, il n'y a pas à tergiverser»

Mais le sort de Marine Le Pen, présidente des députés RN et déjà triple candidate présidentielle, est suspendu à la décision de la cour d'appel de Paris, attendue le 7 juillet, dans le dossier des assistants des eurodéputés RN.

Elle avait été condamnée en première instance notamment à deux ans de port de bracelet électronique et cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, ce qui lui barrerait la route vers l'Elysée.

Marine Le Pen a aussi exclu mercredi de faire campagne si elle était condamnée à porter un bracelet électronique, tout comme de jouer un «rôle de tutelle» sur Jordan Bardella s'il reprenait son flambeau.

Le duo a attiré les curieux, avides de selfies, lors de leur passage au Salon jeudi. «Jordan je t'aime», a crié un jeune, tandis qu'une femme estimait que «c'est un bel homme, il n'y a pas à tergiverser».

«La République, c'est nous»

Mme Le Pen a affirmé qu'ils étaient venus apporter «une double dose d'espoir» à l'agriculture française, que M. Bardella a promis de défendre lors des prochains scrutins, y compris aux municipales.

Questionné sur les «brebis galeuses», des candidats RN accusés d'avoir tenu des propos racistes ou antisémites, il a assuré avoir été «extrêmement prudent» au moment des investitures.

Si quelqu'un sort de la ligne, «eh bien nous le mettons à la porte» ce qui n'est «pas le cas dans les autres mouvements», a affirmé M. Bardella, allusion à peine voilée aux attaques visant La France insoumise depuis la mort du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque à Lyon.

Il a réitéré ses appels à un «front commun» contre LFI, qui «s'est placée hors de la République». «La République, c'est nous», a encore assuré M. Bardella, qui veut faire de son parti un «bouclier» face à la supposée «stratégie du désordre permanent» de LFI.

C'est qui Marine Le Pen ?

C'est qui Marine Le Pen ?

Marine Le Pen, figure marquante de la politique française, a repris les rênes du parti fondé par son père. Depuis, elle tente de réinventer le mouvement pour le rendre plus accessible, tout en restant une voix forte et controversée sur des sujets com

24.09.2024

Les plus lus

Ce qui va changer en Suisse dès le 1er mars
Cet animal est devenu «la bête noire» de la SNCF
Au tour des personnes seules de demander un changement du système fiscal
En 4 points: l'affaire Epstein commence à sentir mauvais pour Trump
«Main dans la main»- Opération séduction pour le duo Le Pen–Bardella
Près de 150 pièces volées: le scandale qui secoue l’Élysée