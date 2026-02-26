«La République, c'est nous»«Main dans la main»- Opération séduction pour le duo Le Pen–Bardella
Barman Nicolas
26.2.2026
Travailler «ensemble», être «main dans la main»: Jordan Bardella et Marine Le Pen ont martelé jeudi un message d'unité lors de leur déambulation commune au Salon de l'agriculture, l'un ou l'autre étant appelé à porter les couleurs du Rassemblement national pour la présidentielle de 2027.
Agence France-Presse
26.02.2026, 13:15
26.02.2026, 13:45
Barman Nicolas
«Nous avons toujours fait bloc et je crois que personne n'en doute. Nous travaillons ensemble, main dans la main», a affirmé devant des journalistes Jordan Bardella, président du parti d'extrême droite, Mme Le Pen se tenant à ses côtés.
«Nous faisons campagne ensemble et nous continuerons à faire campagne ensemble. Je me prépare à devenir chef du gouvernement et Marine se prépare à devenir présidente de la République», a-t-il ensuite insisté.
«C'est un bel homme, il n'y a pas à tergiverser»
Mais le sort de Marine Le Pen, présidente des députés RN et déjà triple candidate présidentielle, est suspendu à la décision de la cour d'appel de Paris, attendue le 7 juillet, dans le dossier des assistants des eurodéputés RN.
Elle avait été condamnée en première instance notamment à deux ans de port de bracelet électronique et cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, ce qui lui barrerait la route vers l'Elysée.
Marine Le Pen a aussi exclu mercredi de faire campagne si elle était condamnée à porter un bracelet électronique, tout comme de jouer un «rôle de tutelle» sur Jordan Bardella s'il reprenait son flambeau.
Le duo a attiré les curieux, avides de selfies, lors de leur passage au Salon jeudi. «Jordan je t'aime», a crié un jeune, tandis qu'une femme estimait que «c'est un bel homme, il n'y a pas à tergiverser».
«La République, c'est nous»
Mme Le Pen a affirmé qu'ils étaient venus apporter «une double dose d'espoir» à l'agriculture française, que M. Bardella a promis de défendre lors des prochains scrutins, y compris aux municipales.
Questionné sur les «brebis galeuses», des candidats RN accusés d'avoir tenu des propos racistes ou antisémites, il a assuré avoir été «extrêmement prudent» au moment des investitures.
Si quelqu'un sort de la ligne, «eh bien nous le mettons à la porte» ce qui n'est «pas le cas dans les autres mouvements», a affirmé M. Bardella, allusion à peine voilée aux attaques visant La France insoumise depuis la mort du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque à Lyon.
Il a réitéré ses appels à un «front commun» contre LFI, qui «s'est placée hors de la République». «La République, c'est nous», a encore assuré M. Bardella, qui veut faire de son parti un «bouclier» face à la supposée «stratégie du désordre permanent» de LFI.
C'est qui Marine Le Pen ?
Marine Le Pen, figure marquante de la politique française, a repris les rênes du parti fondé par son père. Depuis, elle tente de réinventer le mouvement pour le rendre plus accessible, tout en restant une voix forte et controversée sur des sujets com