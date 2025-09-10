Le Fonds mondial redoute davantage de décès d'enfants de la malaria en raison des coupes de l'aide internationale. Plus réjouissant, l'organisation a affirmé mercredi à Genève avoir franchi la barre des 70 millions de vies sauvées en près de 25 ans.

Le directeur exécutif du Fonds mondial contre le VIH, la tuberculose et la malaria Peter Sands salue les succès obtenus par son institution mais alerte sur l'impact "significatif" des coupes dans l'aide internationale pour la santé mondiale. ATS

Keystone-SDA ATS

L'impact des coupes financières des Etats-Unis et d'autres pays pour la santé mondiale est «significatif», a admis mercredi aux correspondants accrédités à l'ONU à Genève (ACANU) le directeur exécutif Peter Sands. «Nous pourrions bien voir une augmentation du nombre d'enfants qui décèderont de la malaria cette année», a-t-il déploré.

Environ 600'000 personnes succombent à ce virus chaque année. Selon une évaluation d'une ONG partenaire du Fonds mondial, 100'000 décès supplémentaires pourraient être à déplorer en raison des difficultés financières. Les manques de fonds qui existaient déjà deviennent «plus graves», déplore M. Sands. A cette situation s'ajoutent les effets des conflits et le changement climatique, selon l'organisation.