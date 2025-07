Une frappe russe contre une zone commerciale dans l'est de l'Ukraine a fait au moins deux morts et une vingtaine de blessés mercredi, ont indiqué les autorités locales. Cela quelques jours après l'ultimatum lancé par Donald Trump à Moscou pour mettre fin à la guerre.

Keystone-SDA ATS

Donald Trump a donné lundi 50 jours à Moscou pour parvenir à un accord de paix avec l'Ukraine, sous peine de sanctions sévères, mais les attaques russes en Ukraine se sont poursuivies depuis.

«Les Russes ont une nouvelle fois délibérément pris pour cible une zone très fréquentée, un centre commercial situé en plein centre-ville. Cette fois-ci, ils ont utilisé une bombe aérienne de 500 kg», a écrit sur Telegram Vadym Filachkine, gouverneur de la région de Donetsk.

La frappe sur la ville de Dobropillia a fait deux morts et 22 blessés, a-t-il dit. «Il est probable que des personnes soient encore coincées sous les décombres, et les recherches pour retrouver des survivants se poursuivent», a ajouté Vadym Filachkine. Le gouverneur a partagé des photos montrant une rue couverte de débris, des bâtiments détruits et des magasins aux vitres soufflées par l'explosion.

«Faire le plus de victimes possible»

Le président Volodymyr Zelensky a jugé cette attaque russe «horrible». «Leurs frappes n'ont aucun sens militaire, elles ne visent qu'à faire le plus de victimes possible», a-t-il estimé lors de son adresse quotidienne à la nation.

Dobropillia est située à une vingtaine de kilomètres du front est, où les combats sont particulièrement violents. Elle a été de plus en plus fréquemment ciblée par des attaques de petits drones russes ces dernières semaines.

Centaines de drones

Lundi, Donald Trump a donné lundi à la Russie un ultimatum de 50 jours pour mettre fin à la guerre en Ukraine sous peine de sanctions sévères, et a annoncé un réarmement massif de Kiev à travers l'Otan.

Les avertissements de Donald Trump n'ont cependant pas fait cesser les frappes. Dans la nuit de mardi à mercredi, une quinzaine de personnes ont été blessées à travers le pays dans une attaque russe impliquant des centaines de drones, selon les autorités.

D'après l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré au cours de la nuit près de 400 drones explosifs et de nombreux leurres, dont 198 ont été abattus et 145 autres perdus sans atteindre leur cible.

A Nikopol (centre), des frappes d'artillerie russe ont aussi provoqué dans la matinée la mort d'une femme et blessé cinq personnes, ont indiqué les services de secours sur Telegram.

Un mort en Russie

La Russie multiplie depuis plusieurs semaines les frappes massives sur l'Ukraine, impliquant souvent des centaines de drones et des missiles, fournis par une industrie de défense qui tourne à plein régime.

En Russie, une personne a été tuée par une attaque de drone ukrainienne survenue mardi à Voronej, à environ 200 kilomètres de la frontière ukrainienne, a rapporté mercredi sur Telegram le gouverneur régional Alexandre Goussev.

L'annonce de Donald Trump constitue une volte-face, le locataire de la Maison Blanche ayant été critique de l'aide apportée à Kiev, et s'étant rapproché du président russe Vladimir Poutine.

Mais le refus de ce dernier d'accepter un cessez-le-feu a suscité la frustration croissante du président américain, qui se dit désormais «déçu» du maître du Kremlin.

Remaniement gouvernemental

Le commandant en chef des armées ukrainiennes, Oleksandre Syrsky a par ailleurs dit avoir eu sa première conversation téléphonique avec le commandant suprême des forces armées de l'Otan en Europe, Alexus Grynkewich. Après cet échange avec ce général américain, M. Syrsky s'est félicité des «engagements fermes de soutien de la part des Etats-Unis et de l'Alliance».

L'Ukraine traverse par ailleurs un remaniement gouvernemental d'ampleur, censé insuffler un nouvel élan après plus de trois ans et demi d'invasion russe.

La démission du gouvernement actuel a été entérinée par le parlement mercredi, et un nouveau, dirigé par la ministre Ioulia Svyrydenko, devrait être approuvé par les élus sous peu.