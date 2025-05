Experte des questions européennes et internationales, Nicole Gnesotto a publié à la fin de l’année dernière son nouvel ouvrage Choisir l’avenir, 10 réponses sur le monde qui vient (Ed. CNRS Editions). Dans ce livre, celle qui est aussi vice-présidente de l’Institut Jacques Delors évoque le nouveau désordre mondial et propose plusieurs pistes afin d’éviter le pire. Entretien.

Donald Trump s’est lancé dans une confrontation d’ordre commercial et économique avec la Chine. ats

Nicole Gnesotto, comment vous est venue l’idée d’écrire ce livre ?

«Ce livre est né d’une interrogation de simples citoyens. En effet, plusieurs personnes m’ont demandé pourquoi les choses allaient si mal et si cela pouvait durer encore longtemps. A travers cet ouvrage, j’ai donc voulu, d’abord, comprendre pourquoi tout allait de plus en plus vers le pire dans notre monde. Puis, j’ai aussi essayé de déceler des pistes afin d’arrêter cette spirale négative. J’ai donc mené ce travail pendant près de 18 mois avant de publier ce livre.»

Quelles ont été vos principales difficultés au cours de la rédaction de cet ouvrage ?

«Il faut savoir que le rythme de l’écriture et de la recherche est assez lent. Or aujourd'hui, on est dans un monde où le rythme politique, économique et technologique va très vite. Ma principale difficulté a donc été de gérer ces deux rythmes très différents. Pour réussir cela, j’ai donc choisi de partir de questions d'actualité en les scindant en trois parties en commençant par faire un état des lieux historique. Puis, je me suis focalisée sur les débats actuels avant de proposer différents scénarios pour l’avenir.»

«Entre les États-Unis et la Chine, une relation de confrontation prédominera encore longtemps» Nicole Gnesotto Vice-présidente de l’Institut Jacques Delors

Au début de votre ouvrage, vous évoquez trois scénarios pour l’avenir de l’ordre mondial. Selon vous, lequel semble être actuellement le plus probable ?

«Le scénario le plus probable semble être le plus confus. En effet, aujourd’hui il est devenu très difficile de distinguer des lignes de force certaines en ce qui concerne les relations internationales. Cette confusion est encore accentuée par la présidence de Donald Trump qui remet en cause beaucoup de nos certitudes par rapport au système international que ce soit en lien avec l’économie mondiale, la démocratie ou encore l’alliance Europe – Etats-Unis.»

«En résumé, si l’on veut faire le moins d’erreurs possibles, ce scénario n’est ni celui de la catastrophe ni celui de la paix absolue. Je pourrais le qualifier de «baroque» dans la mesure où des éléments de solidité perdureront, comme par exemple les puissances chinoises et américaines, tout en étant associés à des bouleversements tels que la montée du populisme en Europe.»

Plus loin, vous écrivez que le duel Chine – Etas-Unis pourrait être la confrontation du siècle. Avec l’arrivée de Donald Trump au pouvoir, quelle trame semble se dessiner concernant les relations entre ces deux puissances ?

«Entre les États-Unis et la Chine, une relation de confrontation, pas forcément militaire, prédominera encore longtemps. Il est important de garder à l’esprit que depuis la présidence de Barack Obama, les Etats-Unis ont mis la priorité sur l’Asie en voulant contenir la puissance chinoise. Ses successeurs, Joe Biden et Donald Trump, ont continué d’alimenter cette confrontation stratégique. Ce duel entre ces deux puissances est donc un enjeu structurant de l’avenir des relations internationales.»

«Cependant, la question n’est pas de savoir si les Etats-Unis et la Chine vont signer un traité d’amitié mais plutôt de voir quelles seront les formes que prendra cette confrontation. En ce moment, avec Donald Trump, elle est d’ordre commercial et économique alors qu’avec Joe Biden elle était davantage d’ordre stratégique avec la question de Taïwan notamment. A l’avenir, cette confrontation pourrait également devenir technologique.»

Vous indiquez également que la confusion, l’incertitude ou encore le désordre règnent en maître dans notre monde d’aujourd’hui. Finalement, comment pourrait-on reconstruire un minimum d’ordre mondial ?

«Il est important de savoir qu’un ordre mondial peut être installé de trois manières différentes. Premièrement, il y a la façon «impérialiste». C’est ce que font, grosso modo, les Etats-Unis en imposant leurs règles du jeu et en pointant du doigt les pays qui ne les respectent pas.»

«La seconde voie pour instaurer un ordre mondial est de créer des institutions collectives. Dans ce cas, toutes les puissances essaient de gérer ensemble les crises de la planète. Cette manière de procéder marche tant bien que mal au niveau du réchauffement climatique. En revanche, elle ne fonctionne pas du tout en ce qui concerne la résolution de conflits armés. Pour preuve, l’ONU est complètement paralysée face aux guerres en Ukraine ou à Gaza.»

«Enfin, la dernière méthode pour créer un ordre mondial est d'avoir une espèce d'équilibre des puissances sur le modèle de l’Europe du XIXe siècle. Pour faire simple, cela consiste à créer des groupes restreints de nations comme le G7 par exemple. Malheureusement, cette façon de faire ne rencontre que peu de succès puisque tout cela n’est pas politiquement contraignant.»

Pour conclure, quels messages avez-vous voulu faire passer à vos lecteurs à travers ce livre ?

«D'abord, j'ai voulu leur faire comprendre que les grandes questions de géopolitique ne sont pas uniquement des enjeux réservés aux experts. De ce fait, j’ai essayé de montrer que ces interrogations impactent la vie quotidienne de tous les citoyens. Ces derniers doivent donc se réapproprier ce débat. L'évolution du monde, c'est d'abord les citoyens qui la font.»

«Ensuite, j’ai essayé de mettre en lumière le fait qu’il existe des alternatives possibles. On n’est pas condamné au chaos et au désordre mondial. Si l’on veut sortir de ce brouillard tenace, il faut du courage, de l’intelligence, de la solidarité mais aussi se battre contre les égoïsmes nationaux. En guise de conclusion, il faut retenir que le chaos n’est pas le destin de l’humanité.»

