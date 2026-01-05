Lutte contre la vie chèreMamdani lance des consultations sur les «arnaques locatives»
ATS
5.1.2026 - 07:02
Le nouveau maire de New York Zohran Mamdani, élu sur la promesse de lutter contre la vie chère, a annoncé dimanche le lancement de consultations publiques sur les pratiques abusives des propriétaires vis-à-vis des locataires.
La ville traverse une crise aiguë du logement, marquée par des loyers parmi les plus élevés des Etats-Unis, une pénurie chronique d'appartements abordables et de fortes inégalités entre locataires protégés et non protégés par l'encadrement des loyers
Pendant 100 jours, les New-Yorkais qui le souhaitent pourront faire remonter à la municipalité «toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés – allant de l'état dégradé de certains immeubles aux frais cachés appliqués lors du paiement des loyers», écrit la ville dans un communiqué.
A l'issue de ces consultations, la municipalité promet «un rapport détaillant les problématiques récurrentes et les marges d'action identifiées» afin d'orienter «des mesures de politique publique destinées à lutter contre ces pratiques abusives».
Les détails de ces auditions seront rendus publics. «Dès la première semaine de son mandat, le maire Mamdani entend clairement montrer que les locataires new-yorkais ont désormais un allié à l'hôtel de ville», poursuit le texte du communiqué.
Issue du petit mouvement des Socialistes démocrates d'Amérique (DSA), Zohran Mamdani, qui a promis de gouverner «à gauche», s'est engagé pendant la campagne à geler les loyers de plus d'un million d'appartements et construire 200'000 logements abordables.