  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lutte contre la vie chère Mamdani lance des consultations sur les «arnaques locatives»

ATS

5.1.2026 - 07:02

Le nouveau maire de New York Zohran Mamdani, élu sur la promesse de lutter contre la vie chère, a annoncé dimanche le lancement de consultations publiques sur les pratiques abusives des propriétaires vis-à-vis des locataires.

Le maire de New York, Zohran Mamdani, visite un appartement appartenant à Nadège Romulus (à droite) lors de son premier jour en fonction, dans le quartier de Prospect Lefferts Garden à Brooklyn, New York, États-Unis, le 1er janvier 2026. EPA/Dave Sanders / POOL
Le maire de New York, Zohran Mamdani, visite un appartement appartenant à Nadège Romulus (à droite) lors de son premier jour en fonction, dans le quartier de Prospect Lefferts Garden à Brooklyn, New York, États-Unis, le 1er janvier 2026. EPA/Dave Sanders / POOL
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.01.2026, 07:02

La ville traverse une crise aiguë du logement, marquée par des loyers parmi les plus élevés des Etats-Unis, une pénurie chronique d'appartements abordables et de fortes inégalités entre locataires protégés et non protégés par l'encadrement des loyers

Pendant 100 jours, les New-Yorkais qui le souhaitent pourront faire remonter à la municipalité «toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés – allant de l'état dégradé de certains immeubles aux frais cachés appliqués lors du paiement des loyers», écrit la ville dans un communiqué.

A l'issue de ces consultations, la municipalité promet «un rapport détaillant les problématiques récurrentes et les marges d'action identifiées» afin d'orienter «des mesures de politique publique destinées à lutter contre ces pratiques abusives».

Les détails de ces auditions seront rendus publics. «Dès la première semaine de son mandat, le maire Mamdani entend clairement montrer que les locataires new-yorkais ont désormais un allié à l'hôtel de ville», poursuit le texte du communiqué.

Issue du petit mouvement des Socialistes démocrates d'Amérique (DSA), Zohran Mamdani, qui a promis de gouverner «à gauche», s'est engagé pendant la campagne à geler les loyers de plus d'un million d'appartements et construire 200'000 logements abordables.

Les plus lus

Trump assure que les Etats-Unis dirigent le Venezuela
Groenland américain : Donald Trump persiste et signe !
Capture de Maduro: 32 Cubains tués selon La Havane
Toutes les victimes décédées sont identifiées
Trump menace la nouvelle dirigeante vénézuélienne
Les propriétaires inculpés ne seront pas mis en détention