Mamdani veut enseigner les chiffres arabes à l’école: les utilisateurs d’X s’insurgent

Le «rage bait» désigne des contenus en ligne conçus pour susciter l’indignation et générer de l’audience. Ici, cette indignation amuse autant qu’elle en dit long. Tout part d’un post affirmant que Zohran Mamdani veut enseigner les chiffres arabes dans les écoles primaires de New York.

Le futur maire de New York Zohran Mamdani est apparemment suspect pour une certaine clientèle X... (21 novembre 2025) Image : Keystone/AP Photo/Evan Vucci

Le post original de Brian Krassenstein a été vu plus de 17,2 millions de fois sur X en seulement deux jours. « Breaking [News] », commence en gras le message qui va en surprendre plus d’un.

«Zohran Mamdani va demander à tous les élèves du primaire new-yorkais d’apprendre les chiffres arabes», écrit-il. «En tant que Juif américain, je soutiens cela à 100 %».

BREAKING: Zohran Mamdani is expected to require ALL New York Elementary school students to learn Arabic numerals.



As a Jewish American I still support this 100% pic.twitter.com/6BbfqjOjzh — Brian Krassenstein (@krassenstein) November 19, 2025

De nombreux commentaires comprennent que les chiffres arabes sont ceux que nous utilisons tous les jours. Certains — surtout des Indiens — rappellent que ce système d’écriture a été développé en Inde, même s’il a été transmis par des érudits arabes.

Mais, beaucoup se sont laissés tromper.

Catégorie : Indignation à blanc

«C’est ridicule», écrit une utilisatrice de X à propos des chiffres arabes. «L’apprentissage d’une autre langue devrait être volontaire, pas obligatoire.» Un autre commentaire ajoute que l’on pourrait tout aussi bien apprendre les chiffres indiens ou thaïlandais.

Beth gémit : «C’est choquant que quelqu’un puisse être d’accord avec cette exigence.» «La vache!», rétorque MAGA Elvis.

Heartwarming! The number of digits in the username correlates strongly to the scale of the meltdown. pic.twitter.com/YUWbk2KWys — Daniel Asher in solidarity 🗽✊🇺🇦🇨🇦 🚫👑 (@abstractedaway) November 20, 2025

Cette conversation est grandiose: «Non, qu’ils aillent au Proche-Orient pour ça», commente-t-on avec fermeté. Brian Krassenstein répond en jouant l’innocent: «Ils pourraient bien, mais pourquoi le feraient-ils alors qu’on peut les apprendre ici?»

Un autre utilisateur en rajoute une couche et demande à l'IA de X, Grok comment on peut poster quelque chose d'aussi stupide et ne même pas l'effacer par la suite.

ABSOLUTE CINEMA LOL pic.twitter.com/JAbYq4y6d3 — Gabriel, o Imortal (@mgabriel_mb_03) November 20, 2025

Cet homme n’est pas du tout surpris, car Mamdani «ne se considère pas comme un Américain et sa loyauté est ailleurs». Il ajoute que «l’enseignement des chiffres arabes à l’école primaire ne contribue pas à la promotion de la culture et des idéaux américains et ne devrait donc pas avoir lieu».

Teaching Arabic numerals to elementary school students does nothing to advance American culture and ideals, and it should not be done.



However, it's not a surprise that Mamdani would do this, as he does not consider himself an American at all and his allegiances lie elsewhere. — Alex Ritz (@RitzReport) November 20, 2025

Catégorie: tuer le messager!

Ensuite, il y a ces commentateurs qui sont en colère contre le messager de ce qu'ils considèrent comme une mauvaise nouvelle. "Et si on apprenait d'abord à lire et à compter aux enfants, espèce d'idiot ?", s'exclame un utilisateur à Krassenstein avec un charme X pas si atypique.

How about teaching kids how to read and do math first you moron — Shawn McHugh (@realshawnmchugh) November 19, 2025

«Bien sûr [tu soutiens la demande de Mamdani], bien que les musulmans préféreraient détruire Israël», déclare un autre, abasourdi.

Of course you would, even though Muslims would love to do away with Israel. — ideaman@inventitnow (@Ideaman21) November 19, 2025

Quant à celui qui se fait appeler Concerned Dad — c’est-à-dire « père inquiet » — et qui se méprend complètement sur le concept des chiffres, il écrit de façon particulièrement savoureuse.

«L’Amérique a une langue principale, et c’est l’anglais», affirme le père inquiet. «Nos écoles publiques ont pour mission d’enseigner l’anglais à nos enfants. FOH [Casse-toi!] avec ce bullshit, tu es un traître à ton pays, Brian».

America has one primary language and it’s English. Our public schools have one job to educate our children in English. FOH with this bullshit you’re a traitor to your country Brian — Concerned dad 🇺🇸 🏴‍☠️ (@MartinezAyren) November 20, 2025

Catégorie : incrédulité

Le post de Krassenstein sur les chiffres arabes suscite de vives réactions. «Pourquoi nos enfants doivent-ils apprendre ça?», s’exclame l’un. «Alors que les petits savent à peine lire», ajoute un autre.

Why do our children need to learn this? — David Shapiro (@DavidShapiro98) November 19, 2025

«Nous avons besoin de ça, pourquoi?» insiste-t-il. Brian Krassenstein répond d’un ton sec comme la poussière: «Parce que c’est important pour leur éducation».

KIDS CAN BARELY READ



WE NEED THIS WHY? — Pom (@ThePoliticalPom) November 19, 2025

Une autre utilisatrice souligne qu’avec les chiffres arabes, l’islam entre aussi dans les salles de classe. Pour cette raison, «toutes les religions devraient être enseignées et autorisées dans les écoles».

That is wrong separation of religion and state. Muslims want to push their religion. Then, every religion should be taught and allowed in school. — Angela Thuot (@Angel69262) November 21, 2025

Catégorie: les plaisantins

Mais le post de Krassenstein encourage aussi à suivre le mouvement. «Purée, la prochaine fois, il fera utiliser le calendrier grégorien aux élèves», peut-on lire ici.

Dang, next he will require students to use the Gregorian calendar. — Elaine2525 🇺🇸 💙📖🦮🏈 (@esj2525) November 20, 2025

«C'est tellement stupide», s'emporte ironiquement cet utilisateur de X. «C'est quoi la suite, ce foutu alphabet latin?»

This is so dumb. What’s next, the bloody Latin alphabet?!😡 — Bill Moon (@BigBillMoon) November 20, 2025

Un autre utilisateur X d’ajouter: «Attendez qu’ils entrent au lycée et qu’on leur enseigne les méthodes de l’organisation terroriste Al-Gebra».

Just wait until they hit high school and they teach them the ways of the terrorist organization known as Al-Gebra — Jerry Trosclair (@TrosclairTweets) November 19, 2025

Étrange: la chaîne X Polymarket, qui se concentre normalement sur les thèmes financiers, relaie la «nouvelle». «Ça va être encore pire», plaisante un utilisateur en référence aux craintes de nombreux conservateurs vis‑à‑vis de la communauté trans: «Il dit qu’ils doivent commencer par des chiffres non binaires».

It gets worse. He’s saying they have to start with non-binary numbers. — Andrew (@android_stern) November 20, 2025

Et à quoi ressemblerait notre monde sans les chiffres arabes?

Cet utilisateur fait allusion à un sondage réalisé en 2019, dans lequel «LVI pour cent» des participants se sont prononcés contre les chiffres arabes. Soit 56 pour cent.

LVI percent of Americans don't want Arabic numerals taught in schools https://t.co/4duPWTIb3f — Tom Parkin (@TomPark1n) November 20, 2025

Conclusion

Dans un style typique de X, cet utilisateur reflète bien le post de Brian Krassenstein: «D’habitude, je déteste voir tes posts, mais faire rager les gens qui ignorent que les chiffres que nous utilisons sont d’origine arabe, c’est extrêmement drôle».

Actually they are Indian in origin, but yes, it is funny. — AQUASURE1977😺💙🌊🇺🇲🇺🇦✡️🇮🇱💙 (@Adammarc77) November 20, 2025

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.