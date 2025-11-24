Mamdani veut enseigner les chiffres arabes à l’école: les utilisateurs d’X s’insurgent

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Rage Bait, un terme polysémique Mamdani veut enseigner les chiffres arabes à l’école: les utilisateurs d’X s’insurgent

Philipp Dahm

24.11.2025

Le «rage bait» désigne des contenus en ligne conçus pour susciter l’indignation et générer de l’audience. Ici, cette indignation amuse autant qu’elle en dit long. Tout part d’un post affirmant que Zohran Mamdani veut enseigner les chiffres arabes dans les écoles primaires de New York.

Le futur maire de New York Zohran Mamdani est apparemment suspect pour une certaine clientèle X... (21 novembre 2025)
Le futur maire de New York Zohran Mamdani est apparemment suspect pour une certaine clientèle X... (21 novembre 2025)
Image : Keystone/AP Photo/Evan Vucci

Philipp Dahm

24.11.2025, 04:30

24.11.2025, 08:42

Le post original de Brian Krassenstein a été vu plus de 17,2 millions de fois sur X en seulement deux jours. « Breaking [News] », commence en gras le message qui va en surprendre plus d’un.

«Zohran Mamdani va demander à tous les élèves du primaire new-yorkais d’apprendre les chiffres arabes», écrit-il. «En tant que Juif américain, je soutiens cela à 100 %».

De nombreux commentaires comprennent que les chiffres arabes sont ceux que nous utilisons tous les jours. Certains — surtout des Indiens — rappellent que ce système d’écriture a été développé en Inde, même s’il a été transmis par des érudits arabes.

Mais, beaucoup se sont laissés tromper.

Catégorie : Indignation à blanc

«C’est ridicule», écrit une utilisatrice de X à propos des chiffres arabes. «L’apprentissage d’une autre langue devrait être volontaire, pas obligatoire.» Un autre commentaire ajoute que l’on pourrait tout aussi bien apprendre les chiffres indiens ou thaïlandais.

Beth gémit : «C’est choquant que quelqu’un puisse être d’accord avec cette exigence.» «La vache!», rétorque MAGA Elvis.

Cette conversation est grandiose: «Non, qu’ils aillent au Proche-Orient pour ça», commente-t-on avec fermeté. Brian Krassenstein répond en jouant l’innocent: «Ils pourraient bien, mais pourquoi le feraient-ils alors qu’on peut les apprendre ici?»

Un autre utilisateur en rajoute une couche et demande à l'IA de X, Grok comment on peut poster quelque chose d'aussi stupide et ne même pas l'effacer par la suite.

Cet homme n’est pas du tout surpris, car Mamdani «ne se considère pas comme un Américain et sa loyauté est ailleurs». Il ajoute que «l’enseignement des chiffres arabes à l’école primaire ne contribue pas à la promotion de la culture et des idéaux américains et ne devrait donc pas avoir lieu».

Catégorie: tuer le messager!

Ensuite, il y a ces commentateurs qui sont en colère contre le messager de ce qu'ils considèrent comme une mauvaise nouvelle. "Et si on apprenait d'abord à lire et à compter aux enfants, espèce d'idiot ?", s'exclame un utilisateur à Krassenstein avec un charme X pas si atypique.

«Bien sûr [tu soutiens la demande de Mamdani], bien que les musulmans préféreraient détruire Israël», déclare un autre, abasourdi. 

Quant à celui qui se fait appeler Concerned Dad — c’est-à-dire « père inquiet » — et qui se méprend complètement sur le concept des chiffres, il écrit de façon particulièrement savoureuse.

«L’Amérique a une langue principale, et c’est l’anglais», affirme le père inquiet. «Nos écoles publiques ont pour mission d’enseigner l’anglais à nos enfants. FOH [Casse-toi!] avec ce bullshit, tu es un traître à ton pays, Brian».

Catégorie : incrédulité

Le post de Krassenstein sur les chiffres arabes suscite de vives réactions. «Pourquoi nos enfants doivent-ils apprendre ça?», s’exclame l’un. «Alors que les petits savent à peine lire», ajoute un autre.

«Nous avons besoin de ça, pourquoi?» insiste-t-il. Brian Krassenstein répond d’un ton sec comme la poussière: «Parce que c’est important pour leur éducation».

Une autre utilisatrice souligne qu’avec les chiffres arabes, l’islam entre aussi dans les salles de classe. Pour cette raison, «toutes les religions devraient être enseignées et autorisées dans les écoles».

Catégorie: les plaisantins

Mais le post de Krassenstein encourage aussi à suivre le mouvement. «Purée, la prochaine fois, il fera utiliser le calendrier grégorien aux élèves», peut-on lire ici.

«C'est tellement stupide», s'emporte ironiquement cet utilisateur de X. «C'est quoi la suite, ce foutu alphabet latin?»

Un autre utilisateur X d’ajouter: «Attendez qu’ils entrent au lycée et qu’on leur enseigne les méthodes de l’organisation terroriste Al-Gebra».

Étrange: la chaîne X Polymarket, qui se concentre normalement sur les thèmes financiers, relaie la «nouvelle». «Ça va être encore pire», plaisante un utilisateur en référence aux craintes de nombreux conservateurs vis‑à‑vis de la communauté trans: «Il dit qu’ils doivent commencer par des chiffres non binaires».

Et à quoi ressemblerait notre monde sans les chiffres arabes?

Cet utilisateur fait allusion à un sondage réalisé en 2019, dans lequel «LVI pour cent» des participants se sont prononcés contre les chiffres arabes. Soit 56 pour cent.

Conclusion

Dans un style typique de X, cet utilisateur reflète bien le post de Brian Krassenstein: «D’habitude, je déteste voir tes posts, mais faire rager les gens qui ignorent que les chiffres que nous utilisons sont d’origine arabe, c’est extrêmement drôle».

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

Les plus lus

«Je porte une plaie silencieuse» - Les révélations chocs d’un politicien
Un agenda judiciaire qui donne des sueurs froides
Ces conclusions sur les produits alimentaires bon marché surprennent même les experts
Faille de sécurité WhatsApp : 8,4 millions de numéros suisses exposés
Mamdani veut enseigner les chiffres arabes à l’école: les utilisateurs d’X s’insurgent
«Chaque accident mortel est un drame» - Des polices cantonales sonnent l’alarme