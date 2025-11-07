Mandats d'arrêt turcs pour «génocide» contre Netanyahu et consorts

La justice turque a émis vendredi des mandats d'arrêt pour «génocide» contre le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et plusieurs responsables israéliens. Parmi ceux-ci: le ministre de la Défense Israël Katz et le ministre de la Sécurité nationale Ben Gvir.

Le chef du gouvernement Benjamin Netanyahu est visé parmi plus de 30 autres responsables israéliens par un mandat pour génocide émis par la Turquie (Archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Un total de 37 suspects sont visés par des mandats d'arrêt, a précisé le parquet général d'Istanbul dans un communiqué, sans toutefois fournir de liste complète.

Parmi eux figurent également le chef d'état-major israélien, Eyal Zamir, indique le parquet d'Istanbul qui dénonce le «génocide et les crimes contre l'humanité perpétrés de manière systématique par l'Etat israélien à Gaza».

La justice turque cite également le cas de l'"Hôpital de l'amitié turco-palestinienne» de la bande de Gaza – construit par la Turquie -, frappé en mars par l'armée israélienne qui affirme qu'il servait de base à des combattants du mouvement islamiste palestinien Hamas.