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Espagne Manifestation dans la rue à Madrid contre la crise du logement

ATS

24.5.2026 - 17:27

Des milliers de personnes ont défilé dimanche dans le centre de Madrid pour appeler le gouvernement à agir en urgence contre l'envolée du prix des loyers et la pénurie de logements.

Selon les organisateurs, 100'000 personnes ont pris part à une manifestation contre la crise du logement.
Selon les organisateurs, 100'000 personnes ont pris part à une manifestation contre la crise du logement.
ATS

Keystone-SDA

24.05.2026, 17:27

24.05.2026, 17:34

Organisée par le Syndicat des locataires de Madrid, sous le slogan «le logement nous coûte la vie. Baissez les loyers», la marche était soutenue par les deux principaux syndicats espagnols, l'UGT (Union générale des travailleurs) et la CCOO (Confédération syndicale des Commissions ouvrières).

Plus de 100'000 personnes ont défilé, selon les organisateurs de la manifestation, alors que le gouvernement central avance le chiffre de 23'000 manifestants.

Le logement a toujours figuré parmi les principales préoccupations des Espagnols, confrontés à une demande en hausse en raison du tourisme et d'une population accrue par l'immigration, alors que l'offre de logements sociaux disponibles à la location reste limitée.

«Certaines mesures pour le logement vont dans la bonne direction, mais elles avancent au ralenti tandis que la crise du logement s'aggrave rapidement», a déclaré à la presse le secrétaire général de la CCOO, Unai Sordo, avant le début de la marche.

Le loyer moyen a doublé

Le loyer moyen en Espagne a doublé au cours de la dernière décennie, dépassant de très loin la croissance des salaires, selon le portail immobilier en ligne Idealista.

Nuria Nadim, programmatrice culturelle de 32 ans, explique qu'elle dépense 70% de son salaire dans son loyer, et qu'elle compte sur sa famille pour joindre les deux bouts. «La situation est telle qu'elle n'est plus compatible avec la vie active», estime-t-elle, en la jugeant «intenable».

A un an des élections nationales, le premier ministre socialiste Pedro Sanchez a dévoilé en février un nouveau fonds d'investissement public censé permettre de lever 120 milliards d'euros pour faire face à la crise persistante du logement dans le pays.

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