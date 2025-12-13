  1. Clients Privés
«Plus jamais ça» Au Bénin, la jeunesse descend dans la rue contre la tentative de coup d’État

ATS

13.12.2025 - 15:30

Des centaines de personnes, majoritairement des jeunes, se sont rassemblées samedi à Cotonou pour dénoncer la tentative de putsch de dimanche au Bénin, finalement déjouée.

«Plus jamais ça»: poings levés, drapeaux nationaux, fanions et pancartes à la main, les manifestants ont scandé des slogans appelant à la paix, à la stabilité et au respect de l'ordre constitutionnel.
«Plus jamais ça»: poings levés, drapeaux nationaux, fanions et pancartes à la main, les manifestants ont scandé des slogans appelant à la paix, à la stabilité et au respect de l'ordre constitutionnel.
AFP

Keystone-SDA

13.12.2025, 15:30

Dimanche matin, des mutins affirmaient à la télévision avoir renversé le président béninois Patrice Talon, mais au cours de la journée, le putsch a été contré par l'armée, appuyée par le Nigeria et la France, notamment.

«Plus jamais ça»: poings levés, drapeaux nationaux, fanions et pancartes à la main, les manifestants ont scandé des slogans appelant à la paix, à la stabilité et au respect de l'ordre constitutionnel. «Nous sommes attachés à une certaine forme de démocratie, ce qui signifie que le pouvoir doit être conquis par les élections», a affirmé Youssouf Issa, jeune entrepreneur et candidat aux législatives prévues en janvier.

Bénin. Le gouvernement affirme avoir déjoué le coup d'État et arrêté une douzaine de militaires

BéninLe gouvernement affirme avoir déjoué le coup d'État et arrêté une douzaine de militaires

Très suivi sur les réseaux sociaux, Elias Satowakou, connu sous le pseudonyme de Gros Griot, a rappelé le passé politique du pays qui a connu dans les années 60 et 70 plusieurs putschs. «Nos parents en ont tiré des leçons. Nous avons peur que les coups d'Etat nous conduisent à la destruction totale et à un recul de 30 ans», a-t-il affirmé.

Toute la région concernée

«Le message s'adresse aussi aux pays de la sous-région: plus jamais de coups d'Etat militaires», prévient Dieudonné N'Boa, étudiant en sciences politiques, drapeau national en main.

L'Afrique de l'ouest est secouée par l'instabilité politique depuis le début de la décennie: Mali, Burkina, Niger, Guinée et Guinée-Bissau ont connu des putschs depuis 2020. «J'ai eu très peur que mon pays bascule dans l'instabilité. Il est important de préserver les acquis des dix dernières années», résume Fridaousse Iffabi, un manifestant.

Situation confuse. Bénin : des militaires affirment avoir «démis de ses fonctions» le président

Situation confuseBénin : des militaires affirment avoir «démis de ses fonctions» le président

Patrice Talon qui doit passer la main, après deux mandats, à la présidentielle d'avril est régulièrement salué pour le spectaculaire développement économique du Bénin depuis dix ans. Il est aussi accusé par ses détracteurs d'avoir opéré un virage répressif avec les opposants.

La voie royale

Son dauphin, le ministre des Finances Romuald Wadagni a une voie royale pour lui succéder, le principal parti d'opposition étant exclu du scrutin, faute d'un nombre de parrainages suffisant.

A la suite de la tentative de putsch, un mandat d'arrêt international a été émis par le Bénin, contre l'influenceur panafricaniste et anti-occidental Kemi Seba pour «apologie de crimes contre la sûreté de l'Etat et incitation à la rébellion».

Flotte fantôme. Un mystérieux pétrolier russe met les autorités françaises en émoi

Flotte fantômeUn mystérieux pétrolier russe met les autorités françaises en émoi

L'ancien ministre béninois de la Défense et importante figure politique de l'opposition, Candide Azannaï, a quant à lui été placé en garde à vue pour «complot contre l'autorité de l'Etat et incitation à la rébellion» a-t-on appris de source judiciaire samedi. Plusieurs mutins, dont leur leader le lieutenant-colonel Pascal Tigri sont toujours en fuite.

