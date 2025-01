Des manifestations contre le parti d'extrême droite AfD ont rassemblé samedi des dizaines de milliers de personnes en Allemagne pour appeler à «faire barrage» à cette formation accusée de menacer la démocratie, à un mois des élections législatives.

Des dizaines de milliers d'Allemands ont manifesté samedi dans plusieurs villes du pays contre l'extrême droite et l'AfD en particulier. ATS

Keystone-SDA ATS

Les rassemblements les plus importants ont eu lieu à Berlin et Cologne (ouest), avec respectivement quelque 35'000 et 20'000 manifestants, selon la police, tandis que les organisateurs ont estimé à 100'000 le nombre de personnes dans la capitale allemande.

Devant l'emblématique porte de Brandebourg, ils ont formé la nuit venue «une mer de lumière pour la démocratie», avec leurs téléphones portables, brandissant des lettres formant le mot «Résistance», ont constaté des journalistes de l'AFP.

Plusieurs organisations appelaient à ces rassemblements dans une soixantaine de villes, à quatre semaines des élections du 23 février pour renouveler le parlement allemand.

L'AfD pointe en deuxième position des intentions de vote dans les sondages avec 20%, derrière les conservateurs de la CDU/CSU avec environ 30%.

La mobilisation s'est avérée plus forte que prévu, la police ayant tablé initialement sur 5000 personnes à Cologne. Dix mille personnes étaient attendues à Berlin.

«Cordon sanitaire»

Sous le slogan «nous faisons barrage!», les protestataires ont défilé pacifiquement, portant des pancartes où figuraient «Les nazis dehors» ou «l'AfD n'est pas une alternative» en référence au parti d'extrême droite «Alternative pour l'Allemagne».

Des slogans visaient aussi le chef du parti conservateur CDU Friedrich Merz, favori pour la chancellerie, et tenant d'un durcissement radical de la politique migratoire, certains craignant qu'il soit tenté de rompre «le cordon sanitaire» des partis politiques allemands refusant toute alliance avec l'AfD.

Une manifestation a également eu lieu à d'Aschaffenbourg, en Bavière (sud) où une attaque meurtrière au couteau cette semaine dans un parc, imputé à un Afghan en situation illégale, a relancé le débat sur l'immigration.

Des milliers de personnes se sont aussi mobilisées à Halle (est) où la codirigeante de l'AfD, Alice Weidel, tenait un meeting au cours duquel est intervenu, via video, le milliardaire américain Elon Musk.

Il y a un an, des centaines de milliers de personnes avaient battu le pavé dans toute l'Allemagne pendant plusieurs semaines dans les rues pour protester contre l'extrémisme de droite après la révélation d'une réunion d'identitaires quand il avait été question de «remigration», des expulsions à grande échelle d'étrangers ou personnes d'origine étrangère.

Depuis, l'AfD revendique ouvertement une «remigration», qui fait parti dans son programme.

«Nous avons besoin de la remigration pour vivre en sécurité en Allemagne», a martelé Mme Weidel samedi lors du meeting.