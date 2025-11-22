  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Manifestations contre les violences faites aux femmes 

ATS

22.11.2025 - 22:10

Des milliers de manifestants à travers toute la France ont bravé le froid samedi pour exprimer leur colère face à la persistance des violences contre les femmes et réclamer un plus grand effort public, notamment budgétaire, contre ce fléau.

Des manifestations ont eu lieu dans de nombreuses villes de France, comme ici à Lyon.
Des manifestations ont eu lieu dans de nombreuses villes de France, comme ici à Lyon.
ATS

Keystone-SDA

22.11.2025, 22:10

22.11.2025, 23:47

«On est en 2025, est-ce qu'il est encore normal de compter nos mortes?» a dénoncé juste avant le départ de la manifestation parisienne Sylvaine Grévin, présidente de la Fédération nationale des victimes de féminicides qui a perdu sa soeur en 2017.

À Paris, plusieurs milliers de manifestants – 50'000 selon les organisateurs, les chiffres de la préfecture n'étant pas encore connus – ont défilé dans un froid glacial à l'appel du collectif «Grève féministe», qui regroupe une soixantaine d'organisations.

Lourds antécédents. Besançon: il avoue avoir abattu son ex-compagne

Lourds antécédentsBesançon: il avoue avoir abattu son ex-compagne

À Bordeaux, les manifestants étaient au total 1300 sur deux rassemblements selon la préfecture, tandis qu'à Lille ils étaient environ 300, avec partout la couleur violette symbole du féminisme.

Prendre exemple sur l'Espagne

«On a le droit à la vie, on a le droit au bonheur, on a le droit à l'amour, passionnel et pas obsessionnel (...) On a le droit d'être aimée sans être violentée», a indiqué à Lille Juliette, étudiante de 20 ans.

«Il faut une vraie volonté politique comme en Espagne où les mouvements féministes ont vraiment été entendus, alors que le pays revenait de loin avec 40 ans de franquisme», a déclaré à Bordeaux Dolores Perez, 70 ans.

«Là-bas, les féminicides font les premiers titres des journaux télévisés», a pointé cette retraitée de l'Education nationale, qui vit six mois de l'année de l'autre côté des Pyrénées.

Les associations à l'origine des manifestations réclament l'adoption d'une loi-cadre intégrale contre les violences, un budget de 3 milliards d'euros pour la mettre en oeuvre.

Elles demandent également l'effectivité des séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité (Evars) dans les établissements scolaires ou encore l'arrêt de la baisse des financements des associations qui accompagnent les victimes.

«Réels moyens financiers»

L'annonce d'une prochaine loi par Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'Égalité femmes-hommes, est accueillie avec scepticisme ou méfiance par les associations qui demandent «de réels moyens financiers» pour accompagner le texte.

«On sait que c'est une récupération politique. C'est bien beau d'annoncer des mesures autour de dates importantes, comme le 25 novembre (ndlr, la journée internationale contre les violences faites aux femmes), quand on voit que les politiques publiques pour lutter contre les violences de genre depuis des années ne sont pas mises en place», a estimé dans le cortège parisien Yelena Mandengué, membres de #Noustoutes.

Le budget de l'État actuellement en discussion au Parlement, «s'il était adopté, se traduirait par des reculs massifs pour les droits des femmes, parce que de nombreuses associations verraient leurs crédits remis en cause», a averti de son côté Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, venue défiler à Paris en compagnie notamment de Marilyse Léon, son homologue de la CFDT, et de Murielle Guilbert, co-déléguée générale de Solidaires.

Hausse des féminicides

Selon les derniers chiffres officiels publiés jeudi par la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof), le nombre de féminicides conjugaux a augmenté de 11% entre 2023 et 2024 avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint.

Une femme est victime toutes les deux minutes de viol, tentative de viol ou d'agression sexuelle et toutes les 23 secondes de harcèlement sexuel, d'exhibition sexuelle ou d'envoi non sollicité de contenus à caractère sexuel, selon la Miprof.

La Fondation des femmes estime à 2,6 milliards par an le budget minimum que l'État devrait consacrer à la protection des victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles en France, «soit 0,5% du budget de l'État».

Les plus lus

Six compagnies aériennes annulent leurs liaisons avec le Venezuela
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
Un fer à souder, de la «curiosité» et un soupçon de mauvaise foi
Retour triomphal au Camp Nou : le Barça écrase l’Athletic Bilbao
«Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme Trump regarde Mamdani»
Les Grenat se réveillent et arrachent un nul en deuxième période