Des incidents ont éclaté vendredi soir à Istanbul et Izmir (ouest) entre manifestants et policiers lors de rassemblements à l'appel de l'opposition en soutien au maire d'Istanbul arrêté mercredi, ont rapporté des correspondants de l'AFP et des médias turcs.

Une nouvelle manifestation de soutien au maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu se préparait jeudi à Istanbul (archives). sda

A Istanbul, les policiers ont fait usage de balles en caoutchouc, ont constaté des journalistes de l'AFP, et à Izmir, troisième ville du pays, les forces de l'ordre ont utilisé des canons à eau, selon les images de télévisions locales.

Le chef du principal parti de l'opposition turque a affirmé que 300'000 manifestants étaient réunis vendredi soir à Istanbul en soutien au maire de la ville Ekrem Imamoglu, arrêté mercredi pour «corruption» et «terrorisme».

«Nous sommes ici avec 300'000 personnes», a clamé le chef du Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate), devant l'hôtel de ville d'Istanbul où le parti avait convié la foule.