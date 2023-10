Des milliers de personnes ont manifesté dimanche dans plusieurs pays en soutien aux Palestiniens. Les manifestants sont notamment descendus dans la rue à Istanbul, Madrid et Amsterdam.

En Suisse, des manifestations ont eu lieu à Genève et à Berne (archives). KEYSTONE/GAETAN BALLY

«Ils chassent les gens de chez eux depuis des années. Désormais, ils ne tuent plus les gens un par un jour après jour, ils les tuent en masse. C'est ce qu'Israël fait et nous protestons contre cela», a déclaré à l'AFP Bayram Atabey, un commerçant trentenaire présent au rassemblement d'Istanbul organisé à l'appel d'une formation islamiste radicale alliée au parti AKP (islamo-conservateur) du président Recep Tayyip Erdogan.

Deux autres manifestations d'ampleur avaient déjà eu lieu vendredi et samedi sur la péninsule historique d'Istanbul pour dénoncer la politique d'Israël, résolu à anéantir le Hamas en réaction à la sanglante attaque lancée le 7 septembre par le mouvement islamiste palestinien contre l'Etat hébreu, la plus meurtrière jamais commise sur son sol.

«Madrid avec la Palestine»

A Madrid, le rassemblement de dimanche était le plus grand parmi ceux qui se sont tenus en Espagne ce week-end. Les autres manifestations se sont notamment tenues dans des villes comme Barcelone, Pampelune ou Tolède.

Convoqués sous les mots d'ordre «Madrid avec la Palestine» et «contre le colonialisme israélien», des milliers de manifestants ont défilé dimanche dans le centre de la capitale espagnole, beaucoup vêtus d'un keffieh et scandant des slogans comme «Vive la lutte du peuple palestinien!». Certains ont aussi dénoncé un «génocide» et une «extermination», ou ont crié «Israël, assassin!».

«Love Humus, not Hamas»

A Amsterdam, les manifestants ont transformé la place centrale en une mer de drapeaux palestiniens et de pancartes sur lesquelles on pouvait lire: «Palestine libre», «Arrêtez la guerre» et «Arrêtez l'attaque contre Gaza», selon des journalistes de l'AFP.

L'itinéraire de la manifestation, qui se déroulait sous forte présence policière, devait initialement se terminer dans le vieux quartier juif d'Amsterdam. Il a été modifié au cours de la semaine afin d'éviter toute confrontation potentielle.

Trois avions ont survolé la place avec des messages «Love Humus, not Hamas», «Make falafel, not war» et «Shalom, Salam», le mot «paix» en hébreu et en arabe respectivement.

Des manifestations similaires ont eu lieu au cours du week-end dans des grandes villes occidentales, notamment Washington et Londres. En Suisse, des manifestations ont eu lieu à Genève et à Berne.

ATS