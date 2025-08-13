Des milliers de manifestants antigouvernementaux se sont rassemblés mercredi soir dans plus d'une douzaine de villes serbes, et des incidents ont été signalés entre certains d'entre eux et des partisans du parti au pouvoir à Novi Sad.

Des gendarmes serbes séparent des manifestants appartenant à deux camps opposés lors d'une manifestation anti-gouvernementale à Belgrade, en Serbie, le mercredi 13 août 2025. (AP Photo/Darko Vojinovic) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans cette ville du nord du pays, les deux groupes se sont lancés des fusées éclairantes et d'autres objets, poussant la police à intervenir.

Des manifestations ont eu lieu simultanément dans tout le pays, principalement devant les sièges locaux du Parti progressiste serbe au pouvoir.

A Belgrade, un important dispositif policier a été déployé devant le Parlement, où des partisans des deux camps se sont rassemblés, s'insultant et se jetant des objets.

Corruption

Ces rassemblements interviennent après une nuit d'affrontements mardi, au cours de laquelle des hommes masqués, certains armés de matraques, ont affronté des manifestants anticorruption devant les bureaux du parti du président Aleksandar Vucic dans la ville de Vrbas, à environ 100 kilomètres au nord-ouest de Belgrade.

Des manifestations contre la corruption secouent régulièrement la Serbie depuis l'effondrement du toit d'une gare ferroviaire qui a fait 16 morts le 1er novembre 2024 à Novi Sad, un incident largement imputé à une corruption endémique.

Depuis près de neuf mois, des rassemblements, dont certains ont attiré des centaines de milliers de personnes, réclament une enquête transparente sur cette tragédie et appellent à la tenue d'élections anticipées, ce que le président Aleksandar Vucic refuse, dénonçant un complot étranger visant à renverser son gouvernement.