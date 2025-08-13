  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Serbie Manifs antigouvernementales: incidents dans plusieurs villes 

ATS

13.8.2025 - 23:08

Des milliers de manifestants antigouvernementaux se sont rassemblés mercredi soir dans plus d'une douzaine de villes serbes, et des incidents ont été signalés entre certains d'entre eux et des partisans du parti au pouvoir à Novi Sad.

Des gendarmes serbes séparent des manifestants appartenant à deux camps opposés lors d'une manifestation anti-gouvernementale à Belgrade, en Serbie, le mercredi 13 août 2025. (AP Photo/Darko Vojinovic)
Des gendarmes serbes séparent des manifestants appartenant à deux camps opposés lors d'une manifestation anti-gouvernementale à Belgrade, en Serbie, le mercredi 13 août 2025. (AP Photo/Darko Vojinovic)
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.08.2025, 23:08

Dans cette ville du nord du pays, les deux groupes se sont lancés des fusées éclairantes et d'autres objets, poussant la police à intervenir.

Des manifestations ont eu lieu simultanément dans tout le pays, principalement devant les sièges locaux du Parti progressiste serbe au pouvoir.

A Belgrade, un important dispositif policier a été déployé devant le Parlement, où des partisans des deux camps se sont rassemblés, s'insultant et se jetant des objets.

Corruption

Ces rassemblements interviennent après une nuit d'affrontements mardi, au cours de laquelle des hommes masqués, certains armés de matraques, ont affronté des manifestants anticorruption devant les bureaux du parti du président Aleksandar Vucic dans la ville de Vrbas, à environ 100 kilomètres au nord-ouest de Belgrade.

Des manifestations contre la corruption secouent régulièrement la Serbie depuis l'effondrement du toit d'une gare ferroviaire qui a fait 16 morts le 1er novembre 2024 à Novi Sad, un incident largement imputé à une corruption endémique.

Depuis près de neuf mois, des rassemblements, dont certains ont attiré des centaines de milliers de personnes, réclament une enquête transparente sur cette tragédie et appellent à la tenue d'élections anticipées, ce que le président Aleksandar Vucic refuse, dénonçant un complot étranger visant à renverser son gouvernement.

Les plus lus

Ils piratent votre téléphone portable avec des applications invisibles
Valon Behrami : «Ma tante a dû regarder son mari se faire tirer dessus»
Le PSG renaît de ses cendres et triomphe en finale
Un salon érotique près de l'école? La commune ne voit pas de problème
Les organisateurs jouent un mauvais tour à Stan Wawrinka !
«Nous allons immédiatement engager une action en justice»: Musk s’en prend à Apple