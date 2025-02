Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a annoncé être le nouveau chef par intérim de l'agence d'aide américaine USAID lundi lors d'une visite au Salvador. Il a affirmé vouloir ainsi mettre fin à l'«insubordination».

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a fait cette déclaration en lors d'une tournée en Amérique centrale. ATS

Keystone-SDA ATS

«Je suis le directeur par intérim de l'USAID», a déclaré M. Rubio aux journalistes, affirmant que l'agence américaine pour le développement international n'avait pas répondu aux questions et que «ce niveau d'insubordination rend impossible de mener un examen sérieux».

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a, lui, pris la tête par intérim d'un organe fédéral chargé de la protection des clients des banques, après le renvoi du précédent directeur par le nouveau gouvernement.

«Je me réjouis de travailler avec le CFPB [Consumer Financial Protection Bureau] pour réaliser le programme du président Trump visant à réduire les coûts supportés par les Américains et à accélérer la croissance économique», a déclaré le ministre cité dans un communiqué de cet organe.