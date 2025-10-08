Marine Le Pen sonne la révolte: «La plaisanterie a assez duré»

La cheffe de file de l'extrême droite française Marine le Pen a prévenu mercredi que son parti, le Rassemblement national (RN), bloquerait tout nouveau gouvernement, jugeant l'organisation de nouvelles élections «tout à fait inévitables».

«Je censure tout. Là, maintenant, stop. La plaisanterie a assez duré», a-t-elle déclaré en marge d'une visite d'un salon de l'élevage à Cournon-d'Auvergne (centre).

«J'attends une dissolution» de l'Assemblée nationale «ou une démission (du président Emmanuel Macron), ça m'irait bien aussi», a poursuivi la patronne des députés RN. «Maintenant, on siffle la fin de la récréation. Et le début de la campagne.»

Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu est «bien optimiste», en déclarant mercredi matin que la perspective d'une dissolution s'éloigne, a-t-elle encore estimé.

M. Lecornu, dont la démission lundi seulement 14 heures après avoir dévoilé son gouvernement, a enfoncé un peu plus la France dans la crise, a lancé des discussions tous azimuts pour sortir de l'impasse politique.

Il a assuré mercredi que les partis consultés semblaient s'accorder pour voter un budget d'ici la fin de l'année, ce qui «éloigne les perspectives d'une dissolution» de l'Assemblée nationale et la tenue de nouvelles élections.

Il doit à nouveau s'exprimer mercredi soir au terme de la mission que lui a confiée Emmanuel Macron de mener «d'ultimes négociations» avec les formations politiques, dont aucune ne dispose de la majorité à l'Assemblée.

Le RN systématiquement en tête des intentions de vote

A un an et demi de l'élection présidentielle française, le Rassemblement national est donné largement favori des intentions de vote, alors que le bloc central s'effondre, au coude-à-coude avec la gauche pour une place au second tour, selon un sondage Toluna Harris Interactive pour RTL publié mercredi.

Le RN arrive systématiquement en tête des intentions de vote au premier tour, que ce soit représenté par son président Jordan Bardella (35%) ou par Marine Le Pen (34%), qui s'est déjà présentée trois fois à l'élection présidentielle.