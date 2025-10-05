  1. Clients Privés
Maroc Nouvelles manifestations du collectif GenZ 212

ATS

5.10.2025 - 08:04

Des jeunes du collectif GenZ 212 ont manifesté samedi dans plusieurs villes marocaines pour le huitième jour consécutif, ont constaté un photographe de l'AFP et des médias locaux. Ils réclament de meilleurs services publics de santé et d'éducation.

Des jeunes Marocains manifestent pour réclamer des réformes dans les secteurs de la santé et de l'éducation à Rabat, au Maroc, le 3 octobre 2025 (archives).
Des jeunes Marocains manifestent pour réclamer des réformes dans les secteurs de la santé et de l'éducation à Rabat, au Maroc, le 3 octobre 2025 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.10.2025, 08:04

A Tétouan au nord du pays, un rassemblement a réuni des centaines de personnes qui ont scandé des slogans tels que «le peuple veut la fin de la corruption» ou encore «liberté, dignité et justice sociale», d'après la presse locale.

«Le peuple veut l'éducation et la santé» ont scandé des dizaines de manifestants à Casablanca (ouest), selon la même source. A Rabat, une douzaine de personnes se sont rassemblées devant le Parlement, a constaté un photographe de l'AFP.

Ces manifestations sociales, inédites par leur spontanéité et organisées par GenZ 212 depuis le 27 septembre, font suite à des protestations qui ont démarré à la mi-septembre dans plusieurs villes après la mort à l'hôpital public d'Agadir (sud) de huit femmes enceintes admises pour des césariennes.

Un groupe de «jeunes libres»

Vendredi soir, ces manifestations avaient également réuni des centaines de personnes dans plusieurs villes dont Rabat et Agadir à l'appel de ce collectif aux fondateurs inconnus et qui se présente comme un groupe de «jeunes libres» sans affiliation politique.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, après les manifestations, des violences avaient éclaté dans plusieurs petites villes. Trois personnes avaient été tuées par des gendarmes «en légitime défense» alors qu'elles tentaient «de prendre d'assaut» une brigade de gendarmerie dans le village de Lqliaâ, près d'Agadir, pour s'emparer d'armes et de munitions, selon les autorités.

Le collectif GenZ 212, fort de plus de 180'000 membres sur Discord, insiste sur le caractère pacifique de ses rassemblements, rejetant «toute forme de violence, d'émeute ou de destruction».

