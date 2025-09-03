Un tribunal marocain a condamné mercredi la militante féministe Ibtissame Lachgar à 30 mois de prison ferme pour «atteinte à l'islam», a annoncé à l'AFP l'un de ses avocats qui a fait part de sa volonté d'interjeter appel.

Amis et soutiens d’Ibtissame Lachgar arrivent au tribunal de Rabat, le 3 septembre 2025. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

La militante de 50 ans, connue pour son engagement en faveur des libertés individuelles, était poursuivie pour avoir publié fin juillet sur les réseaux sociaux une photo d'elle vêtue d'un t-shirt où apparaissait le mot «Allah» ("Dieu") suivi de la phrase «is lesbian» ("est lesbienne"), jugée «offensante envers Dieu» selon la justice marocaine.

Lors de l'audience devant le tribunal de première instance de Rabat, Mme Lachgar a déclaré que son t-shirt reprenait «un slogan féministe qui existe depuis des années contre les idéologies sexistes et les violences faites aux femmes (...) et n'a aucun rapport avec l'islam».

La militante a été condamnée à 30 mois de prison ferme et doit payer une amende de 50.000 dirhams marocains, soit environ 5.000 euros, a déclaré Me Mohamed Khattab. Il a ajouté vouloir faire appel de cette décision et s'inquiéter de l'état «psychique» de sa cliente, incarcérée depuis le 12 août à la prison d'El Arjat, près de Rabat. «Sur le plan juridique, il existe désormais la loi sur les peines alternatives. Nous allons présenter une requête dans ce cadre», a souligné l'avocat.

«Un verdict choquant»

Fin août, Naima El Guellaf, une avocate de Mme Lachgar, a affirmé que sa cliente était «traitée pour un cancer et devrait subir en septembre une opération critique au niveau de son bras gauche d'après ses médecins qui alertent sur la possibilité d'une amputation si l'intervention chirurgicale n'est pas réalisée».

A l'annonce du verdict, sa famille et quelques proches ont fondu en larmes devant le tribunal. «C'est un verdict choquant», «ce procès est une atteinte à la liberté d'expression», a déclaré à l'AFP Hakim Sikouk, président de l'Association marocaine des droits humains (AMDH).

L'image de la militante vêtue du t-shirt en question était accompagnée sur les réseaux sociaux d'un texte qualifiant l'islam, «comme toute idéologie religieuse», de «fasciste, phallocrate et misogyne». Cette publication a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, allant des appels à son arrestation à des menaces de viol et de lapidation.