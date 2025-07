L'aéroport de Marseille, dans le sud de la France, a été fermé mardi en raison d'un incendie qui s'est déclaré à proximité, tandis que près de Narbonne, les conditions météorologiques renforcent un feu «toujours pas maîtrisé» qui a déjà détruit plus de 2.000 hectares de végétation.

De la fumée s’élève d’un incendie de forêt près du quartier des Aussières, à proximité de la ville de Narbonne, dans le sud-ouest de la France, le 8 juillet 2025. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

L'aéroport de Marseille-Provence, situé à une vingtaine de km au nord-ouest de la ville, a été fermé à la mi-journée en raison d'un incendie se propageant à une vitesse «très rapide», entraînant l'évacuation de deux lotissements, selon les autorités.

«Les conditions sont défavorables sur le terrain, la vitesse de propagation du feu», qui a déjà parcouru 30 hectares, «est très rapide», ont indiqué les pompiers.

2’000 hectares en cendres

Parallèlement, l'incendie d'une rare intensité qui s'est déclenché lundi près de Narbonne, dans le sud de la France, a détruit plus de 2.000 hectares de végétation et entraîné de nombreuses évacuations. Il est renforcé par les conditions météorologiques - vents, chaleur en hausse et humidité qui faiblit.

Lundi, les avions bombardiers d'eau et de produits retardants se sont relayés. Au total, plus d'un millier de pompiers, venus de toute la France, luttent contre le feu. Ils ont reçu le renfort de collègues roumains. L'incendie, «toujours pas maîtrisé», «a progressé très vite», a détaillé à l'AFP Christian Pouget, préfet de l'Aude, département qui a connu trois incendies en une semaine.

L'incendie a occasionné la fermeture de l'autoroute A9, qui relie la France et l'Espagne en longeant la Méditerranée : fermée lundi après-midi, ella a été rouverte mardi. Cinq pompiers ont été «très légèrement blessés», a indiqué la préfecture.

Les flammes ont endommagé plusieurs maisons et détruit un atelier et une écurie et les autorités maintiennent les mesures de confinement appliquées à plusieurs quartiers du sud de Narbonne.

Elle a commencé à sortir les caisses pour ses chats

Des habitants ont évacué leur logement par crainte du feu, à l'image de Martine Bou. Cette retraitée explique à l'AFP, les larmes aux yeux, avoir vu les flammes s'approcher jusqu'à une vingtaine de mètres de sa maison. Le maire est arrivé, disant «qu'il fallait tout fermer». Elle a alors «commencé à sortir les caisses pour (s)es chats, récupérer (s)es tortues, mettre le chien dans la voiture», avant d'évacuer vers la commune de Peyriac-de-Mer et de revenir mardi matin.

Dans la nuit de lundi à mardi, de nombreux automobilistes et chauffeurs de poids lourds surpris par l'incendie ont également dû dormir dans leur véhicule. Environ 500 personnes ont dû être hébergées.

Le feu est parti lundi dans des circonstances inconnues d'un domaine viticole dans le massif des Corbières. Il s'est ensuite rapidement propagé, attisé par la tramontane sur une végétation desséchée par un fort déficit pluviométrique et une période de canicule prolongée ces derniers jours.

Les premiers grands incendies de la saison ont éclaté en France ce week-end dans plusieurs départements du sud, provoquant de gros embouteillages en plein week-end de départs en vacances.