«Donald est tellement paniqué qu'il veut sauter le prochain débat»

Mary Trump, la nièce de Donald Trump, n’a pas mâché ses mots dans sa dernière newsletter «The Good in Us». La psychologue y révèle les raisons pour lesquelles son oncle est terrifié à l’idée de se mesurer à Kamala Harris.

blue News Marc Schaller

«Il se présente contre une femme noire forte—et une ancienne procureure—qui n’a pas peur de le critiquer ou de se moquer de lui. Toute sa stratégie de campagne reposait sur l'attaque de Joe Biden—son âge, son infirmité, son déclin cognitif», écrit Mary Trump.

Selon elle, ce qui ronge le plus son oncle, c’est de ne plus être «la plus grande histoire en politique.» Kamala Harris a volé la vedette. «L’excitation qu’elle génère fait honte aux rassemblements sordides de Donald», lâche-t-elle.

«Nous savons que Kamala Harris a déjà levé une somme astronomique depuis dimanche, 126 millions de dollars en seulement 48 heures. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que près de 90'000 de ces donateurs faisaient un don pour la première fois», se réjouit-elle.

Face à cette vague de soutien pour Harris, Donald Trump montre des signes de panique. Il a même tenté, sans succès, de récupérer les fonds transférés par Biden à Harris. «Donald est tellement paniqué qu'il a déjà évoqué la possibilité de sauter le prochain débat», relève sa nièce.

L'auteure et entrepreneuse de 59 ans estime que les républicains ont toutes les raisons d’être pessimistes. «Ils ont raison de s’inquiéter. Et nous, enfin, avons toutes les raisons d'être excités» conclut-elle.