Soudan Massacre au Soudan du Sud: 169 tués dans le nord

ATS

2.3.2026 - 13:44

Au moins 169 personnes ont été tuées par des attaquants armés dimanche dans le nord du Soudan du Sud, où les violences ont fortement empiré ces dernières semaines, ont indiqué lundi deux responsables locaux à l'AFP.

Au moins 169 personnes ont perdu la vie dimanche au Soudan du Sud (archives).
Au moins 169 personnes ont perdu la vie dimanche au Soudan du Sud (archives).
ATS

Keystone-SDA

02.03.2026, 13:44

02.03.2026, 14:01

«169 corps ont été inhumés dans une fosse commune», a déclaré à l'AFP Elizabeth Achol, responsable sanitaire de la région administration de Ruweng. «Ce chiffre pourrait encore augmenter si d'autres corps sont découverts», a de son côté indiqué James Monyluak, responsable de l'information de la zone, faisant état d'un même nombre de morts.

