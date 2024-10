Le candidat républicain à la présidence des Etats-Unis Donald Trump a accusé dimanche son adversaire démocrate et vice-présidente Kamala Harris d'avoir «détruit» le pays avec Joe Biden à la Maison Blanche, lors d'un grand meeting au Madison Square Garden de New York.

La foule était aimantée par le candidat républicain à la présidence, l'ancien président Donald Trump, au Madison Square Garden à New York dimanche. ATS

«Vous avez détruit le pays (...) Kamala, tu es virée, va-t-en!», a-t-il lancé, avant de longuement dénoncer une «invasion» des migrants aux Etats-Unis et de promettre à nouveau «la plus grande opération d'expulsion» de l'histoire du pays.

A New York, bastion démocrate où il est né et a fait fortune dans l'immobilier – plusieurs gratte-ciel y portent son nom -, avant d'être condamné plusieurs fois par des tribunaux civils et pénal, Donald Trump entend se présenter comme le «meilleur choix pour réparer tout ce que Kamala Harris a cassé», selon son équipe de campagne.

En 1939, la salle avait été le théâtre d'un impressionnant rassemblement d'extrême droite, devant plus de 20'000 sympathisants faisant le salut hitlérien au milieu de drapeaux américains et nazis.

