Meeting perturbé : la compagne de Zemmour fait son show à Paris

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Municipales Meeting perturbé : la compagne de Zemmour fait son show à Paris

Gregoire Galley

10.3.2026

La candidate d'extrême droite à la mairie de Paris Sarah Knafo a mis l'ambiance lundi au Palais des sports malgré deux interruptions du meeting par des opposants, ironisant sur le programme de ses adversaires et réaffirmant son ambition d'une «union des droites».

Agence France-Presse

10.03.2026, 08:39

Dans une mise en scène presque théâtrale, diffusée en direct sur YouTube et ponctuée d'animés, de musiques variées et même d'un jeu vidéo simulant un périphérique à 80 km/heure, l'eurodéputée a discouru devant près de 3.000 personnes pendant une heure et demie, en présence du patron de Reconquête! Eric Zemmour.

«Le choix qui vous attend (...) ce dimanche est un choix entre ceux qui vous racontent des histoires, et celle qui vous rend des comptes», a lancé Sarah Knafo, assurant avoir mené une campagne «respectueuse» face à des adversaires «agressifs».

Positionnée sur scène entre un banc Davioud et ses têtes de liste d'arrondissement, la candidate zemmouriste s'est présentée en défenseure d'un «Paris éternel» et d'un «Paris de demain», convoquant à la fois Edith Piaf, Yves Montand et même Victor Hugo.

Créditée de 13,5% dans un sondage Elabe publié samedi, son plus haut score depuis son entrée en campagne, elle a tenu à «remercier» ses adversaires pour avoir «fait parler» d'elle, même «maladroitement».

La candidate de 32 ans a longuement étrillé l'ensemble de ses adversaires, à commencer par Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizons/Renaissance, «élu au Conseil de Paris depuis 18 ans quand [elle] passait le brevet des collèges».

Du jamais vu!. Municipales à Paris: «union historique» à gauche derrière Grégoire

Du jamais vu!Municipales à Paris: «union historique» à gauche derrière Grégoire

«L’heure est venue»

L'eurodéputée a également multiplié les attaques contre la candidate Insoumise Sophia Chikirou qualifiant de «vide intersidéral» son projet sur les finances.

Sur la sécurité, elle a fustigé le programme d'Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche hors LFI, et ses «policiers désarmés qui attendent un référendum pour se défendre».

Elle ne s'est pas privée non plus de critiquer la candidate de la droite Rachida Dati, à qui elle ne cesse pourtant de tendre la main en vue d'une alliance de second tour. Elle a finalement conclu en renouvelant son appel à «l'union des droites» dont le programme «commence à Paris».

«A ceux qui, par le passé, ont voté RPR, UMP, LR, RN, UDF, de Villiers, Chirac, Sarkozy (...) je leur dis à tous: l’heure est venue», a-t-elle déclaré. «Gardez vos opinions, conservez vos partis, mais faites gagner Paris», a-t-elle ajouté, se présentant à nouveau comme «la seule à proposer l’union».

Le meeting a brièvement été interrompu deux fois, d'abord par le collectif pro-israélien «Nous vivrons» aux cris de «Knafo mytho, ni fachos ni fachos», puis par des militants antifascistes qui ont déployé des pancartes «fascistes, néonazis».

Les plus lus

Drame de Crans-Montana : les Moretti pourraient encore défrayer la chronique !
Donald Trump : un dilemme et une volte-face inattendue !
Des golden boys américains condamnés pour «trafic sexuel»
«Il a toujours été très fan des gens riches» - Platini dézingue Infantino
Meeting perturbé : la compagne de Zemmour fait son show à Paris
L'Iran tacle Trump et affirme qu'il «décidera de la fin de la guerre»