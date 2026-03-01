  1. Clients Privés
En réponse à Bardella Mélenchon appelle la France à choisir «entre les fascistes et nous»

Basile Mermoud

1.3.2026

Le leader de la France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon a appelé dimanche à Perpignan à faire un «choix politique fondamental» lors des élections municipales «entre les fascistes et nous».

M. Mélenchon a appelé à «construire un front antifasciste», sous les applaudissements d'un public de tous âges brandissant notamment des drapeaux français et palestiniens.
M. Mélenchon a appelé à «construire un front antifasciste», sous les applaudissements d'un public de tous âges brandissant notamment des drapeaux français et palestiniens.
AFP

Agence France-Presse

01.03.2026, 17:48

Comme il l'avait promis, le patron des Insoumis a délivré une virulente «riposte antifasciste» dans la principale ville dirigée par le RN, où s'était rendu la veille Jordan Bardella, un «suprémaciste», selon M. Mélenchon.

«La décision finale commence à présent dans le choix politique fondamental de la France. Entre eux, l'extrême droite, les fascistes, les suprémacistes et nous, il va falloir choisir, parce qu'il n'existe rien d'autre de durable, de stable», a lancé Jean-Luc Mélenchon, venu soutenir le candidat LFI aux municipales, Mickaël Idrac, dans la principale ville française dirigée par le RN.

Sous le feu des critiques depuis la mort du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque, le 14 février à Lyon, affaire pour laquelle plusieurs membres du mouvement antifasciste Jeune Garde, proche de LFI, sont mis en examen, le leader Insoumis a affirmé que ses militants avaient été victimes d'un «traquenard».

Dans un «climat de violence». À Perpignan, Mélenchon riposte aux propos de Jordan Bardella

Dans un «climat de violence»À Perpignan, Mélenchon riposte aux propos de Jordan Bardella

«Nous demandons que l'organisation qui a tendu le traquenard, Némésis, soit dissoute», a-t-il martelé, très applaudi, devant plus de 2.000 personnes, selon LFI, réunies au Palais des Congrès de Perpignan.

«Nous avons été victimes d'un traquenard. Le traquenard est puni par la loi (...) Quelqu'un crée une provocation pour que d'autres arrivent et qu'il y ait une bagarre. Et dans cette bagarre, il y a eu un mort», a-t-il affirmé, parlant de Quentin Deranque.

Dans ce contexte, M. Mélenchon a appelé à «construire un front antifasciste», sous les applaudissements d'un public de tous âges brandissant notamment des drapeaux français et palestiniens.

«Il faut que ce front soit stable et qu'il montre du doigt clairement où est le risque de la désorganisation. C'est dans ce département, c'est dans cette région que la question se joue», a-t-il ajouté.

Le maire RN sortant de Perpignan, Louis Aliot, part favori aux élections municipales des 15 et 22 mars, mais il pourrait être obligé, en cas de réélection, de quitter son poste quelques mois plus tard s'il est déclaré inéligible dans l'affaire des assistants parlementaires du RN.

