  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Mélenchon : «ce gouvernement est une comédie, il va évidemment tomber»

Basile Mermoud

13.10.2025

Le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu «va évidemment tomber», a pronostiqué Jean-Luc Mélenchon lundi, le leader de La France insoumise estimant que les socialistes allaient voter la motion de censure déposée dans la matinée par le groupe LFI à l'Assemblée.

Ce gouvernement Lecornu 2 «durcit sur certains aspects les traits essentiels du précédent», a estimé Jean-Luc Mélenchon (archives).
Ce gouvernement Lecornu 2 «durcit sur certains aspects les traits essentiels du précédent», a estimé Jean-Luc Mélenchon (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

13.10.2025, 09:46

13.10.2025, 09:50

«Ce gouvernement est une comédie. Il va évidemment tomber puisqu'il n'y a aucune possibilité de suspension des retraites avec les gens qui sont là-dedans», a déclaré le leader de La France insoumise au micro de France Inter. «Et donc les socialistes voteront la censure comme nous et comme la majorité de l'Assemblée», a-t-il ajouté.

Les socialistes ont dit qu'ils voteraient la censure du nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu si le Premier ministre n'annonçait pas mardi, dans sa déclaration de politique générale, une suspension de la réforme des retraites.

Motion de censure

En raison de la volonté du Rassemblement national et du reste de la gauche de censurer Sébastien Lecornu, le vote du PS devrait être déterminant. Si l'ensemble de la gauche et le RN votent la censure, Sébastien Lecornu devrait quitter Matignon, moins de 10 jours après sa démission choc.

France. Gouvernement Lecornu II : entre vétérans de la politique et techniciens de l’ombre

FranceGouvernement Lecornu II : entre vétérans de la politique et techniciens de l’ombre

Le groupe parlementaire LFI a annoncé avoir déposé dans la matinée sa motion de censure, signée par 87 élus de gauche: l'ensemble des 71 députés insoumis et plusieurs élus écologistes et communistes. Le texte sera probablement examiné mercredi dans l'hémicycle.

La dissolution menace encore

Ce gouvernement Lecornu 2 «durcit sur certains aspects les traits essentiels du précédent», a estimé Jean-Luc Mélenchon, citant la présence de membres du parti Horizons, qui est «très hostile à la retraite à 64 ans, pour la raison qu'ils la veulent à 67».

«Ce gouvernement va tomber et dès lors qu'il tombera, il y aura une dissolution. Et dès lors qu'il y aura une dissolution, le gouvernement pourra faire passer par ordonnance son budget. Voilà le plan», a également assuré le fondateur de LFI.

Les plus lus

Valais : 28 victimes de traite d’êtres humains identifiées
«C'est rarissime...» - Un célèbre pilote français met aux enchères une de ses Ferrari
Le Hamas a remis au CICR les treize derniers otages israéliens vivants
Un bébé mort et toute une fratrie dans un état de «délaissement extrême»
Cet Autrichien bouleverse le marché suisse de la téléphonie mobile
Katy Perry et Justin Trudeau s'embrassent sur un yacht