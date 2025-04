«Mélenchon n'en ferait qu'une bouchée» - Les adversaires du RN dans l’embarras

Tabou vertigineux au sein du Rassemblement national, le possible empêchement judiciaire de Marine Le Pen pour 2027 rebat aussi les cartes pour ses concurrents, chacun réévaluant les chances d'accéder au second tour face à la triple candidate ou à son dauphin Jordan Bardella.

Si Marine Le Pen est disqualifiée, «Jean-Luc Mélenchon perd son sparring-partner» dans la course à l’Elysée. IMAGO/IP3press

Agence France-Presse Gregoire Galley

Condamnée, Marine Le Pen laisse toute la classe politique en sursis. A l'extrême droite d'abord, où dans l'attente du procès en appel qui lèvera ou confirmera son inéligibilité à l'été 2026, la patronne du RN affirme qu'elle «ne lâchera rien». Opiniâtreté qui ferme la porte à tout «plan B» - comme Bardella.

Mais les stratèges sont bien obligés de revoir leurs pronostics. Comme ce baron socialiste qui estime que le jeune président du parti d'extrême droite «a intérêt à se préparer» car «un second tour sera peut-être plus dur pour lui» que pour son expérimentée cheffe de file. Tout en soulignant avec malice que sans Marine Le Pen, à l'autre bout du ring «Jean-Luc Mélenchon perd son sparring-partner».

Argument balayé par le fidèle lieutenant Insoumis Manuel Bompard, qui fait au contraire le pari que «Bardella explosera en vol pendant la campagne», parce qu'"une fois qu'on a gratté les éléments de langage à la surface, il n'y a plus rien". Trop tendre, à l'en croire: «Mélenchon n'en ferait qu'une bouchée».

Une figure historique de la droite fait un calcul diamétralement opposé, partant du principe que le patriarche de la gauche radicale «ne sera probablement pas au second tour», avec un ticket d'entrée attendu «autour de 20% à 25%».

Par conséquent, «il y a une place à prendre» face au RN, dont «le candidat restera à un niveau très élevé» et sera «qualifié y compris si c'est Bardella», prédit cet observateur chevronné, pour qui «même Louis Aliot doit pouvoir le faire».

Le maire de Perpignan (lui aussi condamné dans l'affaire des assistants parlementaires européens) n'est cependant pas testé par les instituts de sondage. Notamment l'Ifop qui créditait Marine Le Pen de 34% à 37% à la veille de son verdict, et Harris Interractive qui situait Jordan Bardella entre 35% et 36% au lendemain de la décision du tribunal.

«Le vent en poupe»

Preuve par l'opinion que la condamnation de la favorite à deux ans de l'échéance «ne crée pas d'appel d'air pour ses adversaires», constate la directrice générale d'Odoxa Céline Bracq, qui voit pour la première fois Mme Le Pen arriver en tête de son baromètre mensuel des personnalités politiques, suivie de près par M. Bardella sur la troisième marche du podium.

«Pour le moment le RN a le vent en poupe» et cela «pose plutôt un problème à ceux qui voudraient lui reprendre des parts de marché», d'autant que les sympathisants LR sont partagés sur la question de l'indépendance de la justice, souligne-t-elle.

Ce qui expliquerait la surenchère entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, en lutte pour la présidence des Républicains. Dans leur logique, «Marine Le Pen n'étant plus candidate, il y a une course à droite pour conquérir la légitimité, faire l'union derrière soi et espérer l'emporter en 2027», analyse le spécialiste en communication politique Philippe Moreau-Chevrolet.

Une «convergence» des électorats de droite que le RN serait moins en mesure de réaliser à cause de ses critiques virulentes du «système» en général et de l'institution judiciaire en particulier, selon Luc Rouban. Ce parti «qui s'était dédiabolisé (...) retourne un peu à ses vieux démons», au risque de perdre les électeurs «des classes moyennes supérieures diplômées» conquis aux dernières législatives, explique le politologue rattaché au CNRS et à Sciences Po.

Mais gare à ceux qui s'imaginent siphonner les voix lepénistes. «S'ils pensent que le jugement pourrait conduire à un affaissement des intentions de vote, ils n'ont rien compris aux ressorts du vote RN», avertit Emeric Bréhier, ancien député PS aujourd'hui directeur de l'Observatoire de la vie politique à la Fondation Jean-Jaurès.

Et «peu importent les soubresauts judiciaires de Marine Le Pen», les autres prétendants ont encore «beaucoup de haies à franchir», qu'il s'agisse de «travailler sur leurs programmes» ou de «préparer les municipales», rappelle-t-il. Après tout, si bien placé soit-il, «Edouard Philippe aussi aura besoin des 500 parrainages».