Caraïbes Melissa : Washington annonce une aide de 3 millions pour Cuba

ATS

2.11.2025 - 21:19

Les Etats-Unis ont annoncé dimanche une aide humanitaire de 3 millions de dollars à destination des Cubains touchés par le passage de l'ouragan Melissa qui a dévasté plusieurs provinces de l'est du pays. Une proposition qualifiée d'«indigne» par la Havane.

ATS

Keystone-SDA

02.11.2025, 21:19

02.11.2025, 21:25

«Les Etats-Unis sont en train de coordonner avec l'Eglise catholique la distribution de 3 millions de dollars d'aide humanitaire directement aux personnes de l'est de Cuba les plus touchées par les ravages de l'ouragan Melissa», a annoncé sur X le Bureau des Affaires de l'hémisphère occidental.

L'ouragan Melissa, qui a dévasté en début de semaine des régions entières de la Jamaïque, frappé l'est de Cuba et inondé Haïti, a fait près de 60 morts dans les Caraïbes.

Ouragan Melissa. Des hôpitaux de campagne bientôt déployés en Jamaïque

Ouragan MelissaDes hôpitaux de campagne bientôt déployés en Jamaïque

A Cuba, le gouvernement, qui avait procédé à l'évacuation préventive de plus de 700'000 personnes, n'a pour l'heure fait état d'aucune victime. Mais plusieurs provinces de l'est du pays ont subi des dégâts considérables: maisons effondrées, réseau électrique à terre, cultures dévastées...

Vendredi les Etats-Unis, qui imposent un embargo économique à Cuba depuis plus de six décennies, avaient dit se «tenir au côté du courageux peuple cubain» et le Département d'Etat s'était dit «prêt à fournir une aide humanitaire immédiate directement et par l'intermédiaire de partenaires locaux», sans passer par le gouvernement.

La Havane s'indigne

Une proposition qualifiée d'«indigne» par La Havane. «Si c'était la volonté sincère de ce gouvernement de soutenir notre peuple, ils auraient levé sans conditions le blocus criminel et nous auraient retirés de la liste des Etats soutenant le terrorisme, où nous n'aurions jamais dû figurer», avait réagi Roberto Morales Ojeda, membre du Bureau politique du Parti communiste cubain.

Depuis fin 2021, les Etats-Unis ont réinscrit Cuba sur leur liste des «Etats soutenant le terrorisme», entraînant un renforcement de l'embargo. L'ex-président Joe Biden l'en a retiré une semaine avant de quitter la Maison-Blanche, décision rapidement révoquée par Donald Trump.

Ouragan Melissa. Renforts humanitaires : avions et hélicoptères arrivent en Jamaïque

Ouragan MelissaRenforts humanitaires : avions et hélicoptères arrivent en Jamaïque

Dans le passé, l'Eglise catholique a régulièrement servi de médiateur entre les deux ennemis idéologiques.

Dans le reste des Caraïbes, les Etats-Unis ont mobilisé des équipes de secours en République dominicaine, en Jamaïque, aux Bahamas et à Haïti. Le secrétaire d'Etat Marco Rubio avait déclaré vendredi que Cuba était inclus dans le dispositif américain.

De l'aide a d'ores et déjà été envoyée à Cuba par le Venezuela et le Mexique, en plus du déploiement d'aide par les agences de l'ONU.

