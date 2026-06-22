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Passe d'armes publique Meloni à Trump: «Ma popularité ne te regarde pas»

dpa

22.6.2026 - 05:00

Donald Trump et Giorgia Meloni s'échangent des piques en public, il est question de demandes de photos supposées. Mais l'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît.

Donald Trump a enfoncé le clou dans sa dispute avec la cheffe du gouvernement italien, Meloni a riposté. (Photo d'archive)
Donald Trump a enfoncé le clou dans sa dispute avec la cheffe du gouvernement italien, Meloni a riposté. (Photo d'archive)
Bild: dpa

Rédaction blue News

22.06.2026, 05:00

Pas le temps? blue News résume pour toi

  • Donald Trump et Giorgia Meloni se sont lancés dans une passe d'armes sur les réseaux sociaux.
  • Tout est parti d'une affirmation selon laquelle la présidente du Conseil italienne aurait supplié Trump de poser avec elle en photo lors du sommet du G7.
  • Meloni a fermement démenti, qualifiant cette version des faits de pure invention.
Montre plus

Giorgia Meloni a-t-elle sollicité une photo avec Donald Trump? Cette affirmation du président américain a déclenché une passe d'armes acerbe entre les deux dirigeants sur les réseaux sociaux. Trump a reproché à la présidente du Conseil italien son manque de soutien à l'action militaire américaine contre l'Iran. Après cette intervention, «elle voudrait renouer des liens d'amitié pour améliorer ses ‘résultats dans les sondages’», a écrit le républicain, avant de conclure par un cinglant «Non merci!!!». Meloni lui a répondu du tac au tac: «Ma popularité ne te regarde pas.» Et d'ajouter que Trump ferait mieux de s'occuper de la sienne.

Propos «inacceptables». Donald Trump raille Giorgia Meloni et provoque un malaise

Propos «inacceptables»Donald Trump raille Giorgia Meloni et provoque un malaise

Sur Truth Social, Trump avait auparavant réitéré son affirmation selon laquelle Meloni l'aurait supplié de poser avec elle lors du sommet du G7 — ce que la présidente du Conseil avait déjà catégoriquement démenti, qualifiant cette histoire de «pure invention». En réaction aux propos «durs et insultants» du président américain, le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a annulé une visite prévue aux États-Unis.

Meloni, une bâtisseuse de ponts

Dans son message, Trump a laissé entendre que la cote de popularité de Meloni avait chuté en Italie parce qu'elle avait refusé de soutenir l'action américaine contre l'Iran. «Elle ne nous a même pas autorisés à utiliser les pistes d'atterrissage italiennes — un inconvénient logistique considérable», a-t-il écrit.

Sur Instagram, Meloni a jugé les attaques répétées de Trump dénuées de sens. L'utilisation des bases militaires américaines sur le sol italien est encadrée par des accords qu'elle ne saurait enfreindre en tant que cheffe du gouvernement. «L'Italie reste une nation souveraine», a-t-elle affirmé. Sur la question de sa popularité, elle a été plus directe encore: «Ton amitié ne l'a certainement pas aidée, et elle ne dépend pas non plus de ma relation avec toi.»

La dirigeante de droite était jusqu'alors considérée comme l'un des principaux traits d'union entre l'Europe et les États-Unis. Leurs relations se sont nettement détériorées depuis qu'elle a qualifié d'« inacceptable » l'attaque verbale de Trump contre le pape Léon XIV.

Un inconvénient pour Meloni ?

Dès janvier, Meloni avait prudemment pris ses distances après que Trump eut annoncé des droits de douane visant plusieurs pays de l'Union européenne dans le cadre du conflit du Groenland. Sur la guerre contre l'Iran, la dirigeante de 49 ans avait exclu toute participation italienne aux frappes américano-israéliennes. L'Italie a par ailleurs refusé l'autorisation d'atterrissage à plusieurs appareils américains sur la base de Sigonella, en Sicile.

Dimanche, Meloni a annoncé qu'elle ne reviendrait pas sur l'affaire de la photo, «car je continue de croire en l'unité de l'Occident et je ne pense pas qu'il s'agisse là d'un spectacle à la hauteur de notre mission».

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

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