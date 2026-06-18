Meloni folle de rage ? Découvrez les scènes insolites du sommet du G7

Alors que les pays du G7 discutaient de guerre et de politique internationale, des micros ouverts ont capté des conversations surprenantes. Du mystérieux «Groenland» de Trump à l'arrêt du tabac de Meloni.

Une vidéo de Meloni et Trump, filmée le dernier matin du sommet du G7, suscite de vifs débats. KEYSTONE

Sven Ziegler, Adrian Kammer Sven Ziegler

La guerre, les crises et la politique mondiale ont dominé les discussions à l’occasion du sommet du G7 qui s’est achevé mercredi à Evian. Mais entre les séances officielles, des micros ouverts ont révélé ce dont Trump, Meloni, Merz et compagnie parlaient vraiment. Ces scènes insolites vont du Groenland à une montre de luxe égarée. Voici les moments les plus marquants.

Le mystérieux «Greenland» de Trump

Trump on the G7: "We didn't discuss Greenland. I should've discussed Greenland." pic.twitter.com/mPikMfyakM — Aaron Rupar (@atrupar) June 17, 2026

Le moment «micro ouvert» sans doute le plus commenté s’est produit lors d’une conversation entre le président américain Donald Trump et le président du Conseil de l’UE, António Costa. Les micros n’ont enregistré que Trump disant : « You understand? ... Greenland.»

On n’a rien entendu d’autre. Ni le début ni la fin de la conversation n’ont été enregistrés. Comme Trump avait réclamé à plusieurs reprises le Groenland ces dernières années, ce bref extrait a immédiatement déclenché des spéculations. Ce qu’il voulait dire exactement reste flou à ce jour.

Trump lui-même a déclaré qu’ils n’avaient pas parlé du Groenland. «Mais nous aurions sans doute dû le faire», a-t-il ajouté à l’intention des journalistes.

Meloni annonce qu’elle arrête de fumer

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a offert un moment étonnamment personnel. À la question du chancelier allemand Friedrich Merz, qui lui demandait si elle avait déjà fumé une cigarette ce matin-là, elle a répondu : «Plus depuis le 1er mai.»

Cette réponse a suscité des félicitations spontanées. Plusieurs chefs d’État et de gouvernement l’ont applaudie. Le Premier ministre canadien Mark Carney lui a demandé en plaisantant si elle portait un patch à la nicotine. Meloni a alors levé les bras en signe de triomphe.

Trump veut la montre oubliée de Macron

Le président français Emmanuel Macron a lui aussi involontairement contribué à l’ambiance. Après un déjeuner commun, le Premier ministre canadien Carney a remarqué que Macron avait apparemment oublié sa montre-bracelet.

«Nous avons sa montre», a déclaré Carney à l’assemblée. Trump a immédiatement réagi : « Donne-la-moi s’il l’a oubliée. » Cette remarque a provoqué l’hilarité parmi les chefs d’État et de gouvernement présents.

« Ma chaise est beaucoup trop basse »

Lors d’une réunion avec des dirigeants du monde des affaires et des technologies, le président américain Trump s’est plaint de sa chaise. Comme on peut l’entendre sur des enregistrements vidéo, Trump était gêné d’être assis plus bas que les autres participants. «J’avais la chaise la plus basse de toute la salle », a-t-il déclaré alors que son micro était ouvert.

C’est finalement le Premier ministre canadien Mark Carney qui est intervenu pour proposer sa place à Trump. «Donald, j’ai la chaise du général», a plaisanté Carney. Trump a accepté l’offre avec gratitude et a commenté après avoir changé de place : «Oh, c’est bien mieux. »

Le football plutôt que la politique mondiale

😭🇫🇷🇺🇸🇶🇦 Scène totalement lunaire au G7 d’Évian : Emmanuel Macron, Donald Trump et l’émir du Qatar ont été aperçus en train d’échanger sur… la victoire du PSG en Ligue des Champions.

pic.twitter.com/nWYNHkKoFK — Old Pitch (@OldPitch2025) June 17, 2026

Au beau milieu d’un sommet consacré aux guerres, aux sanctions et à la politique commerciale, on n’a cessé de parler de football. Après tout, la Coupe du monde se déroule actuellement en Amérique du Nord.

On a pu entendre des discussions sur le point inattendu remporté par le Cap-Vert face à l’Espagne, championne du monde, des cris de joie tels que «Allez les Bleus » pour la France, ainsi que des discussions sur le triomphe du Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

«C’est moi le patron»

Le deuxième jour du sommet, Trump est entré dans la salle de réunion plus tard que ses collègues. Les autres chefs d’État et de gouvernement attendaient déjà le début d’une discussion sur la Chine et l’économie mondiale.

Lorsque Trump est entré dans la salle, il a déclaré sur le ton de la plaisanterie : « C’est moi le patron ! » Cette remarque a provoqué des rires autour de la table.

De quoi Meloni et Trump avaient-ils à discuter ici ?

Une vidéo de Meloni et Trump, filmée le dernier matin du sommet du G7, suscite de vifs débats. On y voit Meloni faire de grands gestes en direction de Trump tout en parlant.

Il n’existe aucun enregistrement audio de cette conversation. Les avis divergent donc à ce sujet. Certains supposent que Meloni aurait pu passer un savon à Trump. Quoi qu’il en soit, Trump semble de marbre et reste impassible.

Certains observateurs sont toutefois convaincus qu’il s’agissait simplement d’un échange animé entre Meloni et Trump. Le fait que Meloni rit brièvement à la fin de la vidéo semble corroborer cette hypothèse. Mais le grand public ne saura sans doute jamais ce qui s’est réellement passé en coulisses.

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