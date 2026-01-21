  1. Clients Privés
Groenland Meloni salue la décision de Trump de lever la menace des taxes

ATS

22.1.2026 - 00:24

La cheffe du gouvernement ultraconservateur italien Giorgia Meloni a salué mercredi la décision du président américain Donald Trump de lever la menace de droits de douane contre plusieurs pays européens qui avaient envoyé des militaires au Groenland.

«Je salue l'annonce du président Trump de suspendre l'application des droits de douane prévue à partir du 1er février contre plusieurs pays européens», a déclaré Mme Meloni dans un communiqué.
ats

Keystone-SDA

22.01.2026, 00:24

M. Trump a fait cette annonce depuis Davos, assurant, sans plus de détails, avoir «conçu le cadre d'un futur accord concernant le Groenland et, en réalité, toute la région arctique», au cours d'une réunion «très productive» avec le chef de l'Otan Mark Rutte.

Elle a également souligné qu'il était «fondamental de poursuivre et favoriser le dialogue entre nations alliées» au sein de l'Otan.

«C'est un sujet qui doit être traité dans le cadre de l'Otan»

Plus tôt dans la soirée, elle avait rappelé au cours d'une émission télévisée la position italienne sur le Groenland.

«C'est un sujet qui doit être traité dans le cadre de l'Otan, c'est de la compétence de l'Otan, le Groenland est un territoire sous la responsabilité de l'Otan», a-t-elle dit.

Proche idéologiquement du président américain, elle a également estimé que «la question que posent les Etats-Unis concerne un territoire stratégique, elle est correcte».

Dimanche, elle n'avait cependant pas hésité à qualifier d'"erreur» la menace de surtaxes douanières.

Donald Trump avait accentué samedi la pression en menaçant d'imposer de nouveaux droits de douane allant jusqu'à 25% à huit pays européens pour leur soutien au Danemark, ce qui a incité l'Europe à menacer les Etats-Unis de représailles.

