«Menace grotesque» - Le Venezuela se moque de Donald Trump !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Blocus pétrolier «Menace grotesque» - Le Venezuela se moque de Donald Trump !

ATS

17.12.2025 - 07:38

Donald Trump a annoncé mardi sur son réseau Truth Social que les Etats-Unis mettaient en place un blocus au Venezuela contre «les pétroliers sous sanctions», une nouvelle escalade dans la crise entre les deux pays.

Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis mettaient en place un blocus au Venezuela.
Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis mettaient en place un blocus au Venezuela.
ats

Keystone-SDA

17.12.2025, 07:38

17.12.2025, 08:00

«Aujourd'hui, j'ordonne un blocus total et complet de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela», a écrit le président américain. Le pétrole constitue la principale source de revenus de Caracas.

Soumis à un embargo depuis 2019, le pays écoule sa production pétrolière sur le marché noir à des prix nettement plus bas, à destination en particulier de la Chine.

Le régime du président Nicolas Maduro utilise le pétrole pour financer «le narcoterrorisme, la traite d'êtres humains, les meurtres et les enlèvements», a justifié Donald Trump.

L'administration américaine accuse M. Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic, ce que l'intéressé dément catégoriquement, affirmant que Washington cherche à le renverser pour s'emparer du pétrole de son pays.

Les Etats-Unis ont déployé un important dispositif militaire dans les Caraïbes, et bombardé des embarcations suspectées de narcotrafic en provenance du Venezuela.

«Le Venezuela est entièrement encerclé par la plus grande armada jamais assemblée dans l'histoire de l'Amérique du Sud», a ainsi affirmé le milliardaire républicain, qui a assuré que le déploiement américain ne ferait «que s'agrandir». «Le choc qu'ils subiront sera sans précédent», a-t-il encore menacé.

Armada déployée. Conflit redouté : jusqu'où ira Donald Trump au Venezuela ?

Armada déployéeConflit redouté : jusqu'où ira Donald Trump au Venezuela ?

«Menace grotesque»

Caracas a répondu en qualifiant de «menace grotesque» cette annonce. «Le président des Etats-Unis tente d'imposer de manière absolument irrationnelle un prétendu blocus naval militaire au Venezuela dans le but de voler les richesses qui appartiennent à notre patrie», a écrit le gouvernement vénézuélien dans un communiqué.

Soumis à un embargo américain depuis 2019, le pétrole vénézuélien est écoulé sur le marché noir à des prix nettement plus bas, à destination en particulier de la Chine.

La semaine dernière, les forces américaines ont saisi en mer des Caraïbes un pétrolier à destination de Cuba, le Skipper. Le navire transportait entre 1 et 2 millions de barils de brut vénézuélien, selon les sources, pour une valeur de 50 à 100 millions de dollars.

Selon Washington, le navire était sous sanctions américaines depuis 2022 pour des liens présumés avec le Corps des Gardiens de la Révolution islamique iranienne et le Hezbollah libanais.

La Maison Blanche avait indiqué les Etats-Unis entendaient «saisir le pétrole» du Skipper, reconnaissant cependant que cela posait des questions juridiques.

L'annonce de Donald Trump survient alors que les ministres américains de la Défense et des Affaires étrangères ont défendu mardi au Congrès les frappes menées contre des embarcations soupçonnées de narcotrafic dans les Caraïbes.

Depuis début septembre, le président américain a ordonné des frappes contre au moins 26 navires dans les Caraïbes ou l'est du Pacifique, tuant au moins 95 personnes, sans jamais fournir de preuve de leur implication dans le trafic de drogues.

Le sujet a soulevé de très vifs débats à Washington, notamment une opération datant de début septembre au cours de laquelle l'armée a tiré deux salves, la seconde achevant les deux survivants d'un bateau déjà en flammes.

Coup de fil du 21 novembre. Trump a donné une semaine à Maduro pour quitter le Venezuela

Coup de fil du 21 novembreTrump a donné une semaine à Maduro pour quitter le Venezuela

Les plus lus

«Menace grotesque» - Le Venezuela se moque de Donald Trump !
Jura : il vole du cuivre et du laiton et cause un préjudice supérieur à 300’000 francs
Didier Tholot furieux : «Je vais essayer de peser mes mots...»
«Je suis multimillionnaire et je vis toujours chez mes parents»
Monde des dinosaures : une découverte phénoménale sur un site des JO 2026 !
Valais : un automobiliste percute volontairement le nouveau petit ami de son ex