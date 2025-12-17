«Menace grotesque» - Le Venezuela se moque de Donald Trump !

Donald Trump a annoncé mardi sur son réseau Truth Social que les Etats-Unis mettaient en place un blocus au Venezuela contre «les pétroliers sous sanctions», une nouvelle escalade dans la crise entre les deux pays.

«Aujourd'hui, j'ordonne un blocus total et complet de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela», a écrit le président américain. Le pétrole constitue la principale source de revenus de Caracas.

Soumis à un embargo depuis 2019, le pays écoule sa production pétrolière sur le marché noir à des prix nettement plus bas, à destination en particulier de la Chine.

Le régime du président Nicolas Maduro utilise le pétrole pour financer «le narcoterrorisme, la traite d'êtres humains, les meurtres et les enlèvements», a justifié Donald Trump.

L'administration américaine accuse M. Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic, ce que l'intéressé dément catégoriquement, affirmant que Washington cherche à le renverser pour s'emparer du pétrole de son pays.

Les Etats-Unis ont déployé un important dispositif militaire dans les Caraïbes, et bombardé des embarcations suspectées de narcotrafic en provenance du Venezuela.

«Le Venezuela est entièrement encerclé par la plus grande armada jamais assemblée dans l'histoire de l'Amérique du Sud», a ainsi affirmé le milliardaire républicain, qui a assuré que le déploiement américain ne ferait «que s'agrandir». «Le choc qu'ils subiront sera sans précédent», a-t-il encore menacé.

«Menace grotesque»

Caracas a répondu en qualifiant de «menace grotesque» cette annonce. «Le président des Etats-Unis tente d'imposer de manière absolument irrationnelle un prétendu blocus naval militaire au Venezuela dans le but de voler les richesses qui appartiennent à notre patrie», a écrit le gouvernement vénézuélien dans un communiqué.

La semaine dernière, les forces américaines ont saisi en mer des Caraïbes un pétrolier à destination de Cuba, le Skipper. Le navire transportait entre 1 et 2 millions de barils de brut vénézuélien, selon les sources, pour une valeur de 50 à 100 millions de dollars.

Selon Washington, le navire était sous sanctions américaines depuis 2022 pour des liens présumés avec le Corps des Gardiens de la Révolution islamique iranienne et le Hezbollah libanais.

La Maison Blanche avait indiqué les Etats-Unis entendaient «saisir le pétrole» du Skipper, reconnaissant cependant que cela posait des questions juridiques.

L'annonce de Donald Trump survient alors que les ministres américains de la Défense et des Affaires étrangères ont défendu mardi au Congrès les frappes menées contre des embarcations soupçonnées de narcotrafic dans les Caraïbes.

Depuis début septembre, le président américain a ordonné des frappes contre au moins 26 navires dans les Caraïbes ou l'est du Pacifique, tuant au moins 95 personnes, sans jamais fournir de preuve de leur implication dans le trafic de drogues.

Le sujet a soulevé de très vifs débats à Washington, notamment une opération datant de début septembre au cours de laquelle l'armée a tiré deux salves, la seconde achevant les deux survivants d'un bateau déjà en flammes.