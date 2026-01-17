  1. Clients Privés
«Une spirale dangereuse» Menaces de droits de douane de Trump: l'UE met en garde

ATS

17.1.2026 - 23:20

L'Union européenne a mis en garde samedi contre «une spirale dangereuse» après la menace brandie par Donald Trump d'augmenter les droits de douane contre huit pays européens si le Groenland n'est pas «intégralement vendu» aux Etats-Unis.

Le premier ministre britannique Keir Starmer a quant à lui jugé «totalement erronées» les menaces du président américain Donald Trump.. (archive)
Le premier ministre britannique Keir Starmer a quant à lui jugé «totalement erronées» les menaces du président américain Donald Trump.. (archive)
sda

Keystone-SDA

17.01.2026, 23:20

«Des droits de douane affaibliraient les relations transatlantiques et représenteraient un risque de spirale dangereuse vers le bas», ont écrit, dans un communiqué commun, le président du Conseil européen Antonio Costa et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

«L'Europe restera unie, coordonnée et déterminée à défendre sa souveraineté», ont-ils ajouté.

Une réunion extraordinaire des ambassadeurs des 27 pays de l'UE à Bruxelles aura lieu dimanche après-midi.

Dans un message à la tonalité particulièrement agressive, le président américain a accusé samedi huit pays européens de jouer à «un jeu très dangereux» au Groenland, en référence à l'envoi de militaires européens sur place.

«L'exercice danois conduit avec les Alliés répond au besoin de renforcer la sécurité en Arctique et ne représente une menace pour personne», ont répondu les Européens.

Réaffirmant que l'UE restait «pleinement solidaire» du Danemark et des habitants du Groenland, les deux dirigeants européens ont par ailleurs souligné à l'adresse du locataire de la Maison Blanche que le dialogue restait «essentiel».

Accord bloqué

De son côté l'Allemand Manfred Weber, chef de la droite au Parlement européen, a estimé que l'accord commercial conclu à l'été 2025 entre Washington et Bruxelles, qui doit prochainement être examiné par les eurodéputés, ne pouvait être validé dans le contexte actuel.

«Le PPE (droite) est favorable à l'accord commercial UE-USA mais, étant données les menaces de Donald Trump concernant le Groenland, une approbation n'est pas possible à ce stade», a-t-il écrit sur X.

Le premier ministre britannique Keir Starmer a quant à lui jugé «totalement erronées» les menaces du président américain Donald Trump.

«Appliquer des droits de douane à des alliés au nom de la sécurité collective des alliés au sein de l'Otan est totalement erroné. Nous allons bien sûr aborder ce sujet directement avec l'administration américaine», a déclaré Keir Starmer dans un communiqué.

«Nous avons aussi clairement indiqué que la sécurité de l'Arctique compte pour l'ensemble de l'Otan, et les alliés doivent tous ensemble faire davantage pour répondre à la menace de la Russie dans différentes parties de l'Arctique», a-t-il poursuivi.

