  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Crise au Venezuela Menacés par Donald Trump, ils s’évadent pour contrer l'angoisse

ATS

24.12.2025 - 07:46

Maria Abreu déambule avec ses amis au milieu des abondantes illuminations de Noël sur un boulevard de Caracas. Souriante, elle fait tout pour ne pas penser au déploiement militaire américain dans les Caraïbes et à l'éventualité d'une frappe aérienne contre le Venezuela.

Le président américain Donald Trump mobilise depuis des mois une gigantesque flotte au large du Venezuela.
Le président américain Donald Trump mobilise depuis des mois une gigantesque flotte au large du Venezuela.
ats

Keystone-SDA

24.12.2025, 07:46

L'évitement est devenu un réflexe pour beaucoup de Vénézuéliens, confrontés à la menace d'un conflit armé après avoir vécu des décennies de crises politiques et économiques. «Je préfère ne pas y penser et si cela doit arriver, cela arrivera. On vit au jour le jour», résume la sportive de 18 ans.

Le président américain Donald Trump mobilise depuis des mois une gigantesque flotte au large du Venezuela. Cette armada a mené une série de frappes contre des bateaux accusés sans preuves de transporter de la drogue, faisant plus de 100 morts. Washington a également saisi deux navires transportant du pétrole vénézuélien considérés comme étant sous sanctions.

Caracas accuse Washington de prendre prétexte du trafic de drogue «pour imposer un changement de régime» à Caracas et s'emparer de son pétrole.

Le scénario d'une invasion, voire d'une déclaration de guerre, s'invite dans les conversations des Vénézuéliens. Mais toujours à voix basse, de peur de finir en prison pour une remarque vue d'un mauvais oeil par les autorités.

Proposition de médiation. Intervention au Venezuela: Lula redoute «une catastrophe humanitaire»

Proposition de médiationIntervention au Venezuela: Lula redoute «une catastrophe humanitaire»

Hyperinflation

Le président vénézuélien Nicolás Maduro invite régulièrement la population à «faire la fête». Son message en anglais à destination des Etats-Unis, «no war, yes peace» ("non à la guerre, oui à la paix"), est devenu viral lorsqu'il a été adapté en chanson électronique, sur laquelle le dirigeant danse désormais à chaque réunion électorale.

Sur ordre de M. Maduro, la saison de Noël a démarré au Venezuela en octobre déjà. Depuis lors, bâtiments publics, rues, parcs et places arborent lumières et décorations. La promenade de Los Proceres, dans l'ouest de la capitale, est tellement illuminée qu'elle fait presque oublier les coupures d'électricité constantes dans le reste du pays.

Le long de ce boulevard, où des statues blanches rendent hommage aux héros de l'indépendance, des couples se prennent en photographie, des enfants jouent au ballon, des parents achètent des friandises...

Dans la capitale vénézuélienne, les centres commerciaux sont en pleine effervescence en ce mois de décembre. Les vitrines sont pleines pour le plaisir de nombreux curieux, pourtant privés de pouvoir d'achat par le retour de l'hyperinflation.

«On essaie d'ignorer qu'on a un tas de problèmes politiques [...] On essaie de célébrer avant tout notre vie normale», explique Maria Mendoza, étudiante en arts de 21 ans.

Pour lutter contre le narcotrafic. Un chef des Marines US nommé pour l'Amérique latine

Pour lutter contre le narcotraficUn chef des Marines US nommé pour l'Amérique latine

Echappatoire

Pour Yorelis Acosta, psychologue clinicienne et sociale, la «crise prolongée» dans le pays favorise «des niveaux élevés d'anxiété, de stress, de désespoir, des troubles du sommeil, de l'irritabilité».

«Le Vénézuélien doit se protéger de cette souffrance prolongée pour pouvoir chercher une certaine stabilité émotionnelle au coeur de la crise», analyse l'experte. «Le déni, l'évitement, la résignation sont des mécanismes de défense», souligne-t-elle.

Dans le plus grand stade de baseball de la capitale, l'ambiance est électrique en ce soir de match entre les Leones del Caracas et les Navegantes del Magallanes.

«La situation n'est pas bonne, qu'elle soit économique, sociale ou autre, mais ici on l'oublie». Le sport roi au Venezuela «nous donne de la joie» et au stade «nous sommes tous amis», assure Magda Acosta depuis la tribune des Leones (les «lions"), où elle célèbre chaque coup de batte.

«Pour vivre ici, il faut s'évader de temps en temps, peu importe comment. Cela peut être en lisant ou en étudiant», affirme cette commerçante de 52 ans.

Les Leones l'emportent, leurs fans exultent. «C'est une échappatoire pour, au moins, se reposer de la situation», souligne Carleimy González, 38 ans. Sa solution face aux tensions géopolitiques? S'en remettre à Dieu.

«Le statu quo actuel est intolérable». Trump «n'exclut pas» une guerre avec le Venezuela

«Le statu quo actuel est intolérable»Trump «n'exclut pas» une guerre avec le Venezuela

Les plus lus

Panique à la télé française : le présentateur s'effondre en plein direct
«Notre président partage aussi notre amour des jeunes filles nubiles»
Violent accident à l'entrée du tunnel de Pomy : un mort et quatre blessés
«Décision d'une gravité extrême» - La classe politique française s’en prend à Trump !
Parti vivre au Mali, un retraité doit rembourser 72’000 francs à l’AVS
«C’est la santé qui prime. Je prends les choses les unes après les autres»