Les menaces de Donald Trump d'imposer de nouveaux droits de douane aux pays s'opposant à une annexion du Groenland par les Etats-Unis constituent «une forme de guerre économique», a dénoncé la ministre déléguée aux Armées française, Alice Rufo.

Le président américain Trump affichant fièrement les nouveaux droits de douane l'année dernière (archives). Mark Schiefelbein/AP/dpa

Keystone-SDA ATS

«On entre dans un domaine qui relève de la coercition de la part des Etats-Unis, c'est-à-dire au fond la volonté d'imposer une politique par de la rétorsion économique très violente (...), c'est une forme de guerre économique», a déploré la ministre sur la chaîne France 3.

Pour Alice Rufo, «c'est un peu absurde» car «c'est une manière de punir des alliés qui veulent au fond faire ce que les États-Unis veulent, c'est-à-dire plus s'engager dans l'Arctique».

Samedi, le président américain a menacé plusieurs pays européens ayant envoyé des militaires au Groenland de nouveaux droits de douane si le territoire n'est pas «intégralement vendu» aux Etats-Unis.

Selon la ministre française, il s'agit d'"une mission de reconnaissance en vue d'un exercice qui est fait avec le Danemark comme nation-cadre. Nous, on remet les choses à leur place».

«Un pays nous appelle pour dire on veut faire un exercice pour démontrer qu'on défend notre souveraineté sur ce territoire, on répond présent», a-t-elle justifié.

Solidarité européenne

La France, la Suède, l'Allemagne et la Norvège, rejoints par les Pays-Bas, la Finlande, la Slovénie et le Royaume-Uni, ont dépêché cette semaine des personnels pour préparer l'exercice danois «Arctic Endurance» organisé avec des alliés de l'Otan.

Face aux menaces du président américain, «l'Europe n'est pas désarmée (...) ni diplomatiquement, ni économiquement, ni commercialement», selon Alice Rufo. «On a des armes, on a des instruments. Il faudra voir comment on les utilise mais ça doit se faire de manière unie et cohérente»

«On va va construire cette réponse. Il faut revenir à des bases raisonnable», a-t-elle affirmé alors qu'une réunion d'urgence des ambassadeurs des pays de l'UE est prévue dimanche après-midi à Bruxelles. Le président Emmanuel Macron entend demander «l'activation de l'instrument anti-coercition» de l'UE si les menaces américaines sont mises à exécution, selon son entourage.