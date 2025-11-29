Mer Noire : l’Ukraine frappe un pétrolier russe au large de la Turquie

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Attaque par drones Mer Noire : l’Ukraine frappe un pétrolier russe au large de la Turquie

Basile Mermoud

29.11.2025

Un pétrolier déjà attaqué vendredi a été de nouveau pris pour cible samedi par un drone naval au large des côtes turques en mer Noire, après une explosion intervenue à bord d'un autre navire servant également aux exportations de pétrole russe, ont indiqué les autorités turques. L’Ukraine a revendiqué l’attaque.

Vingt-cinq membres d'équipage de ce navire, le Kairos, ont été évacués sains et saufs, a indiqué samedi le ministre turc des Transports, Adbulkadir Uraloglu.
Vingt-cinq membres d'équipage de ce navire, le Kairos, ont été évacués sains et saufs, a indiqué samedi le ministre turc des Transports, Adbulkadir Uraloglu.
IMAGO/Anadolu Agency

Agence France-Presse

29.11.2025, 12:33

29.11.2025, 12:40

«Le navire Virat, attaqué par des engins sans équipage à environ 35 milles nautiques (environ 65 kilomètres, ndlr) des côtes de la mer Noire, a de nouveau été attaqué ce matin par des véhicules marins sans équipage», a annoncé le ministère turc des Transports dans un communiqué.

Le pétrolier, battant pavillon gambien et considéré comme appartenant à la flotte fantôme russe, «a subi des dommages mineurs sur son flanc tribord, au-dessus de la ligne de flottaison», a précisé le ministère, soulignant qu'"aucun incendie ne s'est déclaré à bord et (que) l'équipage est sain et sauf".

Guerre en Ukraine. Des drones russes font un mort et 11 blessés à Kiev

Guerre en UkraineDes drones russes font un mort et 11 blessés à Kiev

«Les équipes de secours maintiennent une distance de sécurité avec le navire, faute d'appels d'urgence», ajoute le ministère, sans attribuer la responsabilité de l'attaque, non revendiquée à ce stade.

Un deuxième pétrolier battant lui aussi pavillon gambien, en route pour la Russie, avait déjà pris feu vendredi soir à 28 milles (52 km environ) des côtes turques à la suite d'une explosion survenue dans les eaux territoriales turques, selon les autorités d'Ankara.

Vingt-cinq membres d'équipage de ce navire, le Kairos, ont été évacués sains et saufs, a indiqué samedi le ministre turc des Transports, Adbulkadir Uraloglu.

Terminal pétrolier attaqué

Les deux pétroliers font l'objet de sanctions occidentales en raison de leur transport de pétrole depuis les ports russes, malgré l'embargo décrété après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. La Direction turque des affaires maritimes (DGM) avait publié vendredi soir des images du Kairos en proie aux flammes et surmonté d'une épaisse fumée noire.

La DGM avait précisé que les cales du pétrolier étaient vides - hormis son propre carburant-  et qu'il était en route pour le port russe de Novorossiïsk, situé sur la côte nord-est de la mer Noire près de l'entrée de la mer d'Azov, dans le sud de la Russie.

Ukraine. Zelensky limoge son bras droit après des perquisitions anticorruption

UkraineZelensky limoge son bras droit après des perquisitions anticorruption

L'important terminal pétrolier situé près du port de Novorossiisk a également interrompu ses activités tôt samedi après qu'une attaque de drone naval a endommagé l'un de ses trois points d'amarrage, a annoncé son exploitant en dénonçant une «attaque terroriste ciblée».

Les autorités turques, qui n'ont pas constaté à ce stade de pollution aux abords du Kairos, ont indiqué qu'une équipe d'experts en environnement et de plongeurs serait déployée une fois l'incendie éteint à bord du navire.

Selon le site spécialisé Vesselfinder, le Kairos date de 2002 et le Virat de 2018. Les deux bâtiments sont visés par des sanctions européennes et du Commonwealth, mais aussi des Etats-Unis pour le Virat.

Les plus lus

«Nous n'en sommes qu'au début du phénomène» : des taskforces contre les gangs venus de France
Trump s'en prend à Tim Walz, qui questionne sa santé mentale
La réaction inattendue de Marco Odermatt : «Cela semble idiot»
Mer Noire : l’Ukraine frappe un pétrolier russe au large de la Turquie
Pour Berne, la Suisse doit conserver la distinction homme/femme
À La Garenne, l’hôpital de la faune sauvage submergé par des hérissons en détresse